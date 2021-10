Anniversaire : pouvez-vous le croire ? Super Mario Odyssey a maintenant quatre ans

Image : Nintendo

Cela peut sembler être hier ou il y a toute une vie, selon à qui vous parlez, mais cette semaine marque la quatrième année depuis Super Mario Odyssée a fait ses débuts sur Nintendo Switch.

Le titre est actuellement le sixième jeu Switch le plus vendu de tous les temps – ayant maintenant déplacé plus de 21 millions d’exemplaires dans le monde. Aux côtés de Mario Kart 8 Deluxe, cela en fait l’un des jeux Mario les plus vendus sur la plate-forme.

Bien que Nintendo ait reconnu le troisième anniversaire l’année dernière à l’occasion du 35e anniversaire de Mario, il ne semble pas avoir fait quoi que ce soit cette fois-ci. Si nous voyons des messages d’hommage officiels, nous vous le ferons savoir.

Joyeux 4e anniversaire à mon jeu préféré de tous les temps, Super Mario Odyssey. Ce jeu a introduit tellement de personnages/lieux uniques et le gameplay est presque parfait. pic.twitter.com/CJfHYZb9QI— Reecee Bones (@Reecee_yt) 28 octobre 2021

N’hésitez pas à profiter de cette occasion pour rendre hommage à peut-être l’un des plus grands jeux de plateforme 3D de l’histoire de la série Super Mario. Dans une nouvelle un peu connexe, cela fait maintenant cinq ans que le « NX » est devenu le Switch. Le temps passe vite quand tu es ah… en train de jouer à Switch !

