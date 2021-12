Anniversaire : Super Smash Bros. Ultimate fête ses trois ans aujourd’hui

Image : Nintendo

Il y a trois ans aujourd’hui, Super Smash Bros. Ultimate était lancé dans le monde entier sur Nintendo Switch. Et quel jeu ça s’est avéré être, hein ?

Avec ses révélations de caractère constantes, ses vitrines Nintendo Direct et ses mèmes Internet à profusion, peu de jeux ont eu l’impact sur la communauté des joueurs qu’Ultimate a eu ces derniers temps. Alors que le jeu lui-même est génial et est objectivement un travail impressionnant du point de vue du développement et des licences, nous ne pouvons pas nous empêcher de penser que tout ce qui entoure le jeu – tout le battage médiatique, les rumeurs, les « fuites » et discussion – cela aidera vraiment Ultimate à se démarquer dans les années à venir.

Nintendo a été occupé à célébrer l’anniversaire sur les réseaux sociaux aujourd’hui, en revenant sur tous les combattants qui ont été introduits dans la série au cours des 22 dernières années.

Pouvez-vous croire que cela fait trois ans depuis le lancement de Super #SmashBrosUltimate ? Retour sur tous les combattants qui ont rejoint la mêlée ! Voici les 12 combattants qui sont ici depuis l’original Super Smash Bros. pic.twitter.com/vZzPVcbs0s – Nintendo of America (@NintendoAmerica) 7 décembre 2021

Ces 16 nouveaux venus ont fait bouger les choses lors de leurs débuts dans Super Smash Bros. Brawl. pic.twitter.com/oY90YxrkWc— Nintendo of America (@NintendoAmerica) 7 décembre 2021

Et enfin, Super #SmashBrosUltimate a introduit 23 combattants dans la série ! Tout le monde est là !

Nous espérons que vous continuerez à aimer jouer à Super Smash Bros. Ultimate. pic.twitter.com/6CzOWekZzD – Nintendo of America (@NintendoAmerica) 7 décembre 2021

Super Smash Bros. Ultimate est-il tout ce que vous espériez ? Pouvez-vous imaginer un futur jeu capable de le surpasser ? Partagez vos pensées avec nous à l’endroit habituel.