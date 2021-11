Anniversaire: Zelda: Twilight Princess a maintenant 15 ans (c’est 105 ans en loup)

La Wii a 15 ans cette semaine. Ce n’est pas trop mal, non ? On dirait qu’il est sorti il ​​y a environ une décennie et demie, non? Pour le contexte, voici d’autres choses qui se sont passées en 2006 : La première Voitures film, le premier film de Daniel Craig Bond, Casino Royale, et nous avons rencontré le Dr Kawashima dans le tout premier jeu d’entraînement cérébral.

Mais avec cette nouvelle vient des nouvelles un peu plus pénibles : Twilight Princess a maintenant aussi 15 ans, ce qui, fait amusant, le rend plus vieux que A Link To The Past quand Twilight Princess est sorti. Faisons le calcul ensemble :

A Link To The Past est sorti le 21 novembre 1991.

Twilight Princess est sorti le 19 novembre 2006.

Lorsque Twilight Princess est sorti, ALTTP avait 5 477 jours (ou 14 ans, 11 mois et 29 jours).

Mercredi, Twilight Princess avait exactement 5 477 jours.

C’est tout. Bonne journée! ??