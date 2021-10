Anniversary Edition’ devrait casser les mods existants

Une nouvelle édition de Skyrim est lancée en novembre, marquant la 9 999e fois que le légendaire RPG est relancé. Cette fois, il est préemballé avec un tas de mods et de petits ajustements, tels que la possibilité d’aller pêcher dans ses rivières déchaînées.

Au total, il est livré avec 74 mods, allant de nouvelles quêtes à des objets, des armures et même des maisons dans lesquelles votre personnage peut vivre. C’est Skyrim, mais plus, en gros.

Malheureusement, il semble que cela pourrait aussi être Skyrim, mais moins, au moins pendant un certain temps. La scène de modding pour le jeu a toujours été énorme, et il semble que la nouvelle édition pourrait casser de nombreux mods existants pour une durée indéterminée. La communauté de modding les corrigera probablement pour les rendre compatibles avec la nouvelle version, mais il semble qu’ils ont beaucoup de travail devant eux pour le faire.

La nouvelle vient de Redditor ‘extrwi’, qui dit que le changement se produira lors du lancement de l’édition anniversaire – qui est un téléchargement gratuit et automatique sur PC pour ceux qui possèdent l’édition spéciale -. Ils conseillent aux moddeurs de sauvegarder leurs fichiers avant le changement.

« La prochaine édition anniversaire de Skyrim va être beaucoup plus perturbatrice pour la scène du modding qu’on ne le croit généralement », a écrit extrwi sur le subreddit Skyrim Mods. « Sauvegardez votre exécutable maintenant et désactivez les mises à jour dans Steam.

« Dans le cadre de la mise à jour AE, Bethesda a décidé de mettre à jour le compilateur utilisé pour créer la version 64 bits de Skyrim de Visual Studio 2015 à Visual Studio 2019. Cela change la façon dont le code est généré d’une manière qui oblige les développeurs de mod pour repartir de zéro en trouvant des fonctions et en écrivant des crochets.

« Les plug-ins utilisant la bibliothèque d’adresses devront être divisés en ères « pré-AE » et « post-AE ». Les signatures de code et les crochets devront être réécrits. Nous aurons tous besoin de retrouver des fonctions. Le comportement d’inline du compilateur a suffisamment changé pour que littéralement cent mille fonctions aient disparu et soient soit inline soit deadstriped, pour le mettre en perspective.

« Faire ce travail prend un temps raisonnable pour chaque plugin. Je peux probablement rester assis là pendant quelques nuits et sortir une version mise à jour de SKSE, mais ma principale préoccupation concerne le reste des plugins. L’écosystème des plugins existe depuis assez longtemps pour que les gens aient évolué et le code n’est pas maintenu. Effectivement, tous ceux qui ont écrit un plugin de code natif devront faire au moins un peu de travail pour prendre en charge AE. Cela signifie de manière réaliste que la scène du mod de code natif va être interrompue pendant une durée inconnue après la sortie d’AE.

Le moddeur a également contacté Bethesda pour lui faire part de ses préoccupations, et ils affirment que Bethesda a confirmé ses hypothèses.

Écrit par Kirk McKeand au nom de GLHF.

