Annonce de Boris Johnson: le PM annoncera le sort de la Journée de la liberté alors que les députés font pression | Politique | Nouvelles

Journée de la liberté : les animateurs de GB News présentent de nouvelles règles

Cela survient alors que les députés conservateurs ont exhorté le Premier ministre à ne pas perdre son sang-froid et à confirmer que la journée de la liberté aura lieu le 19 juillet. M. Johnson devrait annoncer demain si l’étape 4 du déverrouillage se produira définitivement après avoir souligné qu’elle apportera mettre fin à presque toutes les règles de covid en Angleterre. Alors que le Premier ministre appellera toujours à la prudence et insistera sur la nécessité d’une responsabilité personnelle, une réaction brutale menée par des scientifiques travaillistes et partisans du confinement n’a pas réussi à le dissuader de sa ligne de conduite prévue.

Une porte-parole du numéro 10 a déclaré au Sunday Express : « Nous avons réalisé ce que nous avions prévu de faire lorsque nous avons retardé l’étape 4, en vaccinant des millions de personnes supplémentaires et en leur offrant la meilleure protection possible contre ce virus. D’ici le 19 juillet, chaque adulte aura eu la chance de recevoir une première dose du vaccin et les deux tiers des adultes auront reçu une deuxième dose, si cruciale pour se protéger et protéger les autres.

«En raison de nos vaccins et de l’effort national phénoménal au cours des derniers mois, ce lien crucial entre les cas, les hospitalisations et les décès a été affaibli, mais c’est loin d’être la fin de la lutte contre le virus et nous devons continuer à être prudents. . “

Elle a ajouté : « Le Premier ministre examinera les dernières données demain et définira nos plans pour la quatrième étape.

« Nous devons apprendre à vivre avec le virus, mais la prudence reste de mise. Le Premier ministre exhortera le public à continuer d’utiliser ses libertés de manière responsable, afin que nous ne mettions pas en danger les progrès pour lesquels nous avons travaillé si dur. »

Les appels à M. Johnson pour qu’il garde son sang-froid sur la question ont été dirigés hier par Sir Graham Brady, président du comité de 1922 qui représente les députés d’arrière-ban conservateur.

Sir Graham a critiqué la stratégie de verrouillage et a survécu cette semaine à une tentative des partisans de M. Johnson de le renverser de la présidence influente.

M. Johnson est sur le point d’annoncer demain si l’étape 4 du déverrouillage va définitivement avoir lieu (Image: .)

Il a déclaré: «Ceux qui sont devenus des défenseurs d’un verrouillage sans fin, nous allons toujours nous opposer lorsque le Premier ministre a annoncé qu’il passait à l’étape 4 de sa feuille de route – mais redonner aux gens le contrôle de leur propre vie est la bonne chose pour le faire, il devrait s’en tenir à son instinct de liberté et continuer sans se laisser décourager. »

Le député du nord-ouest du Leicestershire, Andrew Bridgen, a ajouté: «Comme l’a dit le Premier ministre, sinon maintenant, quand allons-nous déverrouiller?

«Il doit examiner le tableau plus large de l’impact du verrouillage sur la santé et l’économie, pas seulement sur le covid.

“Nous devons également reconnaître que l’âge moyen d’une personne décédée de la covid est maintenant de 84 ans, ce qui est supérieur à l’espérance de vie moyenne.”

De manière controversée, M. Johnson prévoit de maintenir en place la législation sur les pouvoirs d’urgence jusqu’à son expiration en mars de l’année prochaine, laissant la porte ouverte à un autre verrouillage. # Mais à partir de lundi, le port obligatoire du masque prendra fin, ainsi que les restrictions sur les réunions et la distanciation sociale.

Les restaurants et les pubs n’auront plus besoin d’utiliser des codes-barres et les événements de plus de 30 personnes pourront avoir lieu.

Les restrictions devaient à l’origine être levées le 21 juin, mais ont été retardées d’un mois pour garantir la vaccination d’un plus grand nombre de personnes.

Chaque adulte aura eu la chance de recevoir une première dose du vaccin d’ici le 19 juillet (Image: .)

Cependant, on craignait que le gouvernement ne tente de relancer des plans controversés pour les passeports covid dans les pubs que le secteur de l’hôtellerie a affirmé être irréalisables.

La proposition vise à encourager les jeunes à se faire vacciner même s’ils n’en ont pas besoin pour leur propre protection.

Les passeports covid seraient remis aux personnes doublement vaccinées ou immunisées car elles ont eu la maladie récemment.

Une source de Downing Street a déclaré au Times : « En automne, les passeports vaccinaux pourraient devenir un outil important qui nous permettra de garder les choses ouvertes. »

Cependant, un député conservateur a déclaré au Sunday Express qu’il pensait que le gouvernement ne pousserait pas le programme et qu’il visait plutôt à «contraindre» ceux qui n’ont pas encore été vaccinés.

Pendant ce temps, un groupe de scientifiques pro-Lockdown a lancé une dernière tentative pour arrêter le déverrouillage le 19 juillet.

Le Dr Mike Tildesley, membre du groupe consultatif gouvernemental du Scientific Pandemic Influenza Group on Modeling (Spi-M) a déclaré à Times Radio qu’« il y a un risque » avec la réouverture prévue le 19 juillet, lorsque le gouvernement devrait lever la grande majorité des restrictions de coronavirus restantes.

Les appels à M. Johnson pour qu’il garde son sang-froid le jour de la liberté ont été dirigés par Sir Graham Brady (Image: PA)

Cela survient à un moment où les cas augmentent, et le professeur Helen Stokes-Lampard, présidente de l’Academy of Medical Royal Colleges, a déclaré que les décès commençaient également à augmenter.

Elle a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: “Nous venons tout juste d’entendre dans ce bulletin le nombre croissant de cas, le nombre croissant de personnes nécessitant un traitement hospitalier, en soins intensifs et, malheureusement, les décès recommencent également à augmenter.

“Il semble y avoir un malentendu que la vie reviendra à la normale à partir de là (19 juillet), et que nous pouvons jeter toutes les précautions, et franchement, ce serait dangereux.”

Le taux de nouveaux cas de coronavirus dans la plupart des régions d’Angleterre est désormais revenu aux niveaux observés pour la dernière fois au cours de l’hiver.

Le Dr Tildesley a déclaré qu’il ne lui appartenait pas de dire si la réouverture devait avoir lieu, mais a ajouté: “Ce que je dirai, c’est que c’est une décision très difficile pour le gouvernement.”

Lorsqu’il lui a été suggéré que le Royaume-Uni vivait une « petite expérience » en ce qui concerne la levée de la plupart des restrictions, il a déclaré à Times Radio : « Dans un sens, nous le sommes.

“Mais je pense aussi que lorsque nous comparons avec la plupart des autres pays, nous avons des taux de vaccination beaucoup plus élevés que la plupart des autres pays.”

L’Academy of Medical Royal Colleges a déclaré dans un communiqué: “Il ne fait aucun doute que les choses vont empirer avant de s’améliorer.”