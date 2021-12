Annonce de Boris Johnson: Nouvelles règles de verrouillage de Covid dans les jours qui suivent la bataille de deux heures au Cabinet | Politique | Des nouvelles

Boris Johnson dit qu’il « n’hésitera pas » à davantage de restrictions

Après une réunion d’urgence de deux heures du Cabinet, le Premier ministre s’est engagé hier soir à examiner les données sur les niveaux croissants de la variante covid «heure par heure» au milieu des inquiétudes croissantes concernant la pression sur le NHS.

Mais il s’est abstenu d’agir immédiatement, reconnaissant que les arguments sur l’impact de l’omicron étaient « finement équilibrés ».

Hier soir, les députés se préparaient à un rappel du Parlement peu après Noël pour approuver une nouvelle série de restrictions.

Lors de la réunion virtuelle du Cabinet d’hier, les ministres se sont affrontés sur la fiabilité des prévisions des experts concernant le nombre d’hospitalisations qui devraient être causées par la poussée d’omicron. Plusieurs ministres de haut rang n’étaient pas convaincus par les preuves.

La rangée survient alors qu’un sondage en ligne choquant des lecteurs du Daily Express a révélé que plus de la moitié d’entre eux ignoreraient les restrictions d’urgence si elles étaient introduites pour les rassemblements de Noël. Cinquante-deux pour cent des répondants à l’enquête d’Express.co.uk ont ​​déclaré qu’ils ne respecteraient pas les nouvelles mesures introduites d’ici le jour de Noël.

S’adressant aux radiodiffuseurs peu de temps après la rupture de la réunion virtuelle du Cabinet, le Premier ministre a déclaré: « Nous avons convenu que la situation est extrêmement difficile et que les arguments de toute façon étaient très, très finement équilibrés car nous avons des cas d’Omicron en plein essor à travers le pays maintenant , nous avons des hospitalisations qui augmentent assez rapidement à Londres.

Le Premier ministre a convoqué une réunion d’urgence du Cabinet. (Image : .)

Les hospitalisations devraient augmenter en raison de l’augmentation du nombre de cas Omicron. (Image : TOLGA AKMEN/. via .)

Il a ajouté : « Nous avons convenu que nous devrions désormais garder les données sous contrôle constant, continuer à les suivre heure par heure.

«Et malheureusement, je dois dire aux gens que nous devrons réserver la possibilité de prendre d’autres mesures pour protéger le public et protéger la santé publique pour protéger notre NHS et nous n’hésiterons pas à prendre cette mesure.

« Mais en attendant, ce que je dirais à tout le monde est : s’il vous plaît faites preuve de prudence comme vous-même lorsque vous menez votre vie ; s’il vous plaît pensez aux conseils et je pense à vous protéger et à protéger vos proches; et s’il te plaît, prends un booster.

Les chiffres de la UK Health Security Agency ont révélé hier que les cas confirmés d’Omicron en Angleterre ont augmenté de 6 777 à 41 250.

M. Johnson a déclaré que le gouvernement examinait une série de mesures pour tenter de ralentir la vitesse de propagation de l’omicron.

Les mesures possibles devraient inclure des limites au mélange des ménages, le retour de la distanciation sociale et un couvre-feu à 20 heures dans les pubs et les restaurants. Un retour complet au confinement n’est pas exclu.

Les pubs et restaurants peuvent être fermés afin de freiner Omicron. (Image : JUSTIN TALLIS/. via .)

M. Johnson a déclaré: «Je peux certainement dire que nous examinons toutes sortes de choses pour garder Omicron sous contrôle et nous n’exclurons rien.

« Mais pour le moment, je pense que nous voulons que les gens se concentrent sur la prudence. »

Son conseil au public dans les prochains jours était de continuer à porter des masques à l’intérieur, de maintenir une bonne ventilation et de continuer à se laver régulièrement les mains.

M. Johnson a déclaré que de nombreuses personnes avaient déjà changé de comportement à la suite de la décision antérieure du gouvernement de passer aux mesures d’urgence du «plan B», y compris les couvre-visages obligatoires.

«Je pense que ce que vous voyez déjà, c’est que le public britannique comprend cela et vous pouvez voir dans les modèles de comportement des gens depuis que nous sommes allés au Plan B, qu’ils changent leur façon de vivre leur vie.

«Ils changent certaines des hypothèses qu’ils font sur les choses qu’ils veulent faire.

« Et j’ai peur de dire et je sais que cela a eu des conséquences pour certaines parties de notre économie dans certaines parties du secteur de l’hôtellerie

« Bien sûr, je le regrette, mais si cela peut aider à réduire la multiplication de la maladie, cela peut être très utile pour nous et pour le pays.

Les couvre-visages obligatoires faisaient partie du « plan B ». (Image : .)

« Mais ce qui compte vraiment, c’est que tout le monde se fasse vacciner et soit boosté parce que le rappel vous offre vraiment un très haut niveau de protection », a déclaré le Premier ministre.

Il a ajouté : « Il y a encore certaines choses sur lesquelles nous devons être clairs avant de décider d’aller plus loin et qui devrait y aller.

« Mais je dois dire au public britannique et je dis à tout le monde, nous n’exclurons pas d’aller plus loin si nous devons faire des choses pour protéger le public.

« Le public prend déjà des mesures pour se protéger les uns les autres et se protéger et c’est merveilleux de voir combien de personnes se présentent pour se faire vacciner.

« Je leur dis merci, merci à l’incroyable armée de vaccinateurs et à tous les bénévoles. »

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a révélé hier qu’un nouveau record avait été atteint par le déploiement de rappels ce week-end, lorsque plus d’un million de vaccins ont été livrés en une seule journée.

Il a tweeté: « Je viens de confirmer que plus d’un million de jabs ont été livrés à travers le Royaume-Uni samedi – quel exploit.

« Bravo au NHS, aux forces armées, aux bénévoles et au public britannique. »

Le secrétaire à la Santé Sajid Javid (Image : Hollie Adams/.)

Hier soir, les députés d’arrière-ban conservateur ont salué la décision du Premier ministre de ne pas appliquer de nouvelles restrictions hier soir.

L’ancienne ministre du Cabinet, Esther McVey, a tweeté : « Heureux que le Cabinet et le Premier ministre (reconnaissant où se trouve l’opinion majoritaire au sein du parti parlementaire) écoutent maintenant leurs députés d’arrière-ban et repoussent pour une fois l’alarmisme des fanatiques du verrouillage.

« Il semble que la rébellion de 100 députés d’arrière-ban la semaine dernière ait fait une différence.

Le député conservateur principal John Redwood a déclaré qu’un ministre lui avait dit que le Cabinet « n’utilise pas les prévisions scientifiques d’une augmentation d’Omicron pour planifier des lits supplémentaires car il n’y a pas encore de données fiables sur la gravité ou la transmission sur lesquelles baser une telle action ».

Mais les travaillistes ont attaqué la décision du Premier ministre de ne pas agir immédiatement.

Le secrétaire fantôme à la Santé, Wes Streeting, a déclaré: « Boris Johnson est trop faible pour tenir tête à ses propres députés d’arrière-ban, dont beaucoup n’ont aucun plan au-delà de » laisser le virus se déchirer « .

«Aujourd’hui, alors que les entreprises de tout le pays se demandent si elles peuvent continuer à commercer et que les familles appellent frénétiquement pour savoir si elles se verront ce Noël, fidèle à sa forme, le Premier ministre a présenté son parti au public.

« Plutôt que d’établir un plan clair pour le pays, il a choisi de se protéger de ses propres députés en ne disant tout simplement rien. Boris Johnson est inapte à diriger. »

Que se passe-t-il chez vous ? Découvrez-le en ajoutant votre code postal ou visitez InYourArea

Les discussions du Cabinet d’hier ont fait suite à de nouveaux avertissements d’experts scientifiques sur la menace posée par le comicron.

Le professeur Ravi Gupta, professeur de microbiologie clinique à l’Institut de Cambridge pour l’immunologie thérapeutique et les maladies infectieuses depuis 2019, a déclaré que l’augmentation des décès et des cas d’Omicron était une « grave préoccupation ».

Le professeur Gupta, qui est également membre du Groupe consultatif sur les menaces de virus respiratoires nouveaux et émergents (Nervtag), a déclaré que nous nous trouvions dans une situation différente par rapport à l’année dernière, mais que les derniers chiffres sont toujours « très préoccupants ».

Il a déclaré : « Le simple nombre qui va être affecté en raison de la transmissibilité accrue de ce virus (et cela) va potentiellement submerger notre service de santé. C’est donc une situation vraiment critique à laquelle nous sommes confrontés.

Il a ajouté : « Même si les vaccins nous protègent dans une mesure significative, alors la transmissibilité et la pénétration accrues du virus dans les communautés que nous voyons déjà mettent une grande pression (sur le NHS) car une très petite fraction de un très grand nombre se traduit toujours par un nombre important d’hospitalisations.

Stephen Reicher, professeur de psychologie à l’Université de St Andrews et membre de l’organe consultatif du gouvernement, le Scientific Pandemic Insights Group on Behaviors (Spi-B), a déclaré : « Le plus sûr est de ne pas se rencontrer avant Noël.

« Si vous voulez un bon dîner de Noël, je vous dirais de faire très attention à ne pas vous retrouver avant Noël. Mais vous pouvez faire des choses pour mettre toutes les chances de votre côté si jamais vous vous rencontrez – la première chose à faire est de vous assurer que vous avez un test de flux latéral.

« Ils ne sont pas parfaits mais, si nous les prenons, ils améliorent nos chances. Assurez-vous que les espaces dans lesquels nous entrons soient le plus aérés possible, que nous pensons à la distanciation, que nous nous retrouvions à l’extérieur si nous le pouvons.

« Nous pouvons faire toutes sortes de choses pour mettre toutes les chances de notre côté, mais l’essentiel est que plus nous nous rencontrons avant Noël, plus nous mettons Noël en danger. »

Le député conservateur principal Peter Bone a déclaré hier soir : « Le Parlement devrait être rappelé ce mercredi.

« Les membres du Parlement doivent être en mesure d’examiner le gouvernement sur la situation actuelle de Covid et s’il doit y avoir de nouvelles restrictions ou non. Le Parlement devrait siéger à ce moment critique. »