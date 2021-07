Annonce de Boris: le Premier ministre dit aux racistes de “reculer sous le rocher”

Boris Johnson a condamné les abus raciaux après le match contre l’Angleterre hier soir (Photo: .; .)

Le Premier ministre a déclaré que ceux qui ont envoyé des injures racistes aux joueurs après la finale de l’Euro 2020 hier soir devraient “ramper sous le rocher d’où vous êtes sorti”.

Il a déclaré lors d’une conférence de presse: “Ce matin était triste et triste, mais aussi rempli de fierté et d’espoir, et merci à Gareth Southgate et à toute l’équipe d’Angleterre pour la meilleure campagne de n’importe quelle équipe anglaise dans tous les tournois dont je me souvienne.

«Ils ont marqué l’histoire, ils nous ont remonté le moral, ils ont apporté de la joie dans ce pays et je sais qu’ils continueront de le faire.

«Et à ceux qui ont dirigé des abus racistes contre certains des joueurs, je dis: Honte à vous, et j’espère que vous reviendrez sous le rocher d’où vous êtes sorti.

“Parce que toute cette équipe a joué comme des héros et je suis sûr que ce n’est que le début de leurs réalisations, et je dis amener le Qatar l’année prochaine et osons également commencer à espérer qu’avec l’Irlande, le Royaume-Uni pourra accueillir le Mondial Coupe en 2030.’

Ses commentaires interviennent après que l’Angleterre a été battue par l’Italie après le match aux tirs au but.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

Les trois joueurs anglais qui ont raté leurs tirs étaient noirs, ce qui a incité certains fans à publier des messages grossiers et à dégrader une fresque de Marcus Rashford à Manchester.

Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ont été inondés d’insultes odieuses et d’émojis de singe et de banane sur les réseaux sociaux.

M. Johnson avait précédemment tweeté: ” Cette équipe d’Angleterre mérite d’être saluée en tant que héros, et non d’être victime d’abus raciaux sur les réseaux sociaux. Les responsables de ces abus effroyables devraient avoir honte d’eux-mêmes.

Il a affirmé que l’atmosphère à Wembley était favorable, déclarant: “J’ai remarqué que toute la foule était respectueuse lorsque les joueurs se sont mis à genoux [in protest against racism]. Ils n’ont pas… Je n’ai pas entendu un seul huer moi-même.

Mais d’autres répondants en ligne ont affirmé qu’il ” devait être à un match différent “, affirmant que certains fans avaient répondu négativement.

Il y a également eu des rapports de personnes noires victimes d’abus en public aujourd’hui, de nombreuses personnes décrivant à quel point elles avaient peur pour leur sécurité après le match.

Black Lives Matter UK a tweeté: “ Solidarité avec Rashford, Saka et tous les joueurs de @England qui ont été soumis à des abus raciaux dégoûtants.

“Solidarité avec toutes les personnes racialisées qui se sentent anxieuses et effrayées en ce moment.”

Solidarité avec Rashford, Saka et tous les joueurs d’@England qui ont été soumis à des abus raciaux dégoûtants. Solidarité avec toutes les personnes racisées qui se sentent anxieuses et effrayées en ce moment. â??¤ï¸??â??¤ï¸??#racisme #BlackLivesMatter – #BlackLivesMatterUK (@ukblm) 12 juillet 2021

La peinture murale en l’honneur de Marcus Rashford a été partiellement recouverte de sacs poubelles pour cacher les abus, mais la population locale l’a rapidement recouverte de nouveau avec des cœurs et des messages de soutien, l’appelant un “héros”.

Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a averti que les « sanctions les plus sévères possibles » étaient nécessaires pour les entreprises de médias sociaux et les agresseurs après que le racisme « écoeurant » visait les stars anglaises.

Elle a déclaré aux députés qu’Instagram, Twitter et d’autres plateformes devaient «se réveiller» et agir, le gouvernement étant prêt à agir si nécessaire.

Le leader travailliste Keir Starmer a reproché au Premier ministre de s’être «assoupi» et a tardé à critiquer les huées de l’équipe nationale pour avoir pris le genou contre le racisme lors du tournoi.

Sir Keir a déclaré que ses mots “sonnaient maintenant creux”.



Bukayo Saka d’Angleterre est consolé par Gareth Southgate, entraîneur-chef de l’Angleterre après la défaite (Photo: .)

“Il s’agit de leadership et je crains que le Premier ministre n’ait échoué au test du leadership car quoi qu’il dise aujourd’hui sur le racisme, il avait un choix simple au début de ce tournoi par rapport aux huées de ceux qui se mettaient à genoux .

“Le Premier ministre n’a pas appelé cela et les actions et inactions des dirigeants ont des conséquences”.

Sir Keir a dit au gouvernement de « continuer » et de présenter son projet de loi sur la sécurité en ligne pour protéger les gens contre le sectarisme sur les réseaux sociaux.

L’ancienne présidente du parti conservateur, la baronne Warsi, a également émis des critiques, suggérant que le ministre de l’Intérieur Priti Patel et le gouvernement étaient coupables de politique de « sifflet de chien ».

“Il est temps d’arrêter les guerres culturelles qui alimentent la division”, a tweeté le pair conservateur. “Les sifflets pour chiens gagnent des voix mais détruisent les nations.”

Initialement, le porte-parole officiel du Premier ministre a refusé de condamner les personnes qui ont hué les joueurs anglais, allant jusqu’à les exhorter à être «respectueux» dans des commentaires le 7 juin.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

Ce n’est que quatre jours plus tard qu’un porte-parole du n ° 10 a durci la réponse de Downing Street pour dire que le Premier ministre voulait que les fans “les encouragent, pas huent”.

La semaine suivante, Mme Patel a choisi de ne pas condamner les huées des fans, affirmant que c’était un “choix pour eux”, car elle critiquait le fait de prendre le genou comme “politique gestuelle”.

Pendant ce temps, l’ancien footballeur anglais Gary Neville a accusé Boris Johnson lui-même d’alimenter le racisme.

Il a fait référence à un article écrit par Johnson dans le Telegraph en 2018, lorsqu’il a été accusé d’islamophobie pour avoir comparé les femmes musulmanes portant un niqab à des “boîtes aux lettres”.

Lorsqu’on lui a demandé si le Premier ministre pouvait apprendre du manager anglais Gareth Southgate, Gary a déclaré: «Il a dit que les femmes musulmanes ressemblent à des boîtes aux lettres. Je pense qu’il le fait ouais, n’est-ce pas?

« Gareth Southgate et Boris Johnson sont absolument aux antipodes. Vous pouvez être un leader et un gentleman. Vous pouvez être impitoyable, mais avoir de l’empathie et de la compassion.

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Recevez vos dernières nouvelles, des histoires de bien-être, des analyses et plus encore

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();