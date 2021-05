Annonce de la bande originale du vinyle en édition limitée pour ‘1971’

1971: l’année où la musique a tout changé, est une série documentaire immersive en huit parties qui explore les musiciens et les bandes sonores qui ont façonné la culture et la politique de 1971 et est maintenant disponible sur Apple TV +. Pour coïncider avec la nouvelle série, UMG sort une édition vinyle collector limitée de la bande originale le 26 novembre et disponible en précommande aujourd’hui.

L’album, qui est disponible en 2xLP et numériquement, comprend certains des artistes et chansons les plus emblématiques qui résonnent encore 50 ans plus tard, y compris Les pierres qui roulent, Elton John, Marvin Gaye, The Who et Les garçons de la plage. La liste des artistes qui ont eu un impact monumental sur la décennie et au-delà est trop longue à compter, mais nous avons créé une liste organisée de 50 versions essentielles pour démarrer les auditeurs.

La série vient de l’équipe de réalisateurs derrière Amy, Exit Through the Gift Shop et Senna. 1971 se concentre sur de nombreux chefs-d’œuvre de cette année, du Who’s Who’s Next à Ce qui se passe de Marvin Gaye. Il met également fortement l’accent sur le climat sociopolitique qui a rendu une grande partie de cette musique vitale et durable.

La série 1971 a été inspirée par le livre, Never a Dull Moment: 1971 the Year That Rock Exploded de David Hepworth. Le projet a été dirigé par Asif Kapadia, avec James Gay-Rees, David Joseph et le producteur exécutif Adam Barker d’Universal Music Group.

Le début des années 70, affirme Hepworth, «a été la période la plus fébrile et la plus créative de toute l’histoire de la musique populaire», et 1971 a été «l’année la plus innovante, la plus intéressante et la plus longue de cette époque».

«Pour ceux qui n’étaient pas là, et peut-être même pour certains qui l’étaient, cela pourrait ressembler à une vantardise de boomer. Jusqu’à ce que vous examiniez les preuves, comme le fait 1971 en huit versements puissants », écrit The Hollywood Reporter dans sa revue de la série.

La série a été créée le vendredi 21 mai et est disponible pour diffuser sur AppleTV +.

1971: L’année où la musique a tout changé

John Lennon – Imaginez

Marvin Gaye – Que se passe-t-il

George Harrison – Mon doux seigneur

Cat Stevens – Train de la paix

Elton John – Votre chanson

Le Who – ne se fera plus berner

Les Rolling Stones – Cassonade

Rod Stewart – Maggie May

Paul McCartney – un autre jour

Leon Russell & The Shelter People – De toi je chante

Diana Ross – J’attends toujours

Stevie Wonder – Si vous m’aimez vraiment

Edwin Starr – Boule de confusion (C’est ce qu’est le monde aujourd’hui)

Isaac Hayes – Arbre

James Brown – Superbad

John Martyn – Bénissez le temps

Nick Drake – Ciel du Nord

Les tentations – Juste mon imagination (Fuir avec moi)

Les Slickers – Johnny Too Bad

Beach Boys – Feel Flows