Annonce de la date de l’examen CSIR UGC NET 2022 – vérifiez le modèle d’examen, d’autres détails

La section A se compose de 20 questions vérifiant l’aptitude générale des candidats et sur les 20 questions, les candidats doivent répondre à 15 questions. Chaque question se compose de deux points.

Date de l’examen CSIR UGC NET 2022: L’attente des candidats se préparant à l’examen CSIR UGC NET est terminée car la National Testing Agency (NTA) a publié les dates de l’examen. Le CSIR UGC NET 2022, selon l’avis publié par la NTA, se déroulera le 29 janvier. Avec l’annonce de la date de l’examen, les candidats qui se préparent à l’examen ont un peu plus de deux mois pour s’attacher à l’examen.

Le CSIR-UGC NET est l’un des tests les plus prestigieux et les plus populaires qui est mené périodiquement pour déterminer l’éligibilité non seulement à la bourse de recherche junior (JRF), mais également à l’enseignement ou au professeur assistant dans plusieurs universités centrales et publiques du pays. Les candidats obtenant le seuil requis deviennent éligibles pour devenir professeur assistant et commencer leur carrière d’enseignant dans les établissements d’enseignement supérieur. Il est pertinent de noter que l’examen a connu des reports répétés cette année en raison de divers facteurs, notamment la pandémie de coronavirus. Quelques mois plus tôt, la National Testing Agency (NTA) avait rouvert la candidature en ligne pour l’examen CSIR UGC NET.

Les formulaires de candidature des candidats intéressés ont été acceptés jusqu’au 10 septembre, après quoi le processus de candidature était terminé. Conformément à son modèle standard, l’examen CSIR qui se déroulera le 29 janvier comportera trois parties. Les trois parties auront des questions QCM de type objectif. Il est important de noter qu’il n’y aura pas de pause intermédiaire entre les trois sections.

La section A se compose de 20 questions vérifiant l’aptitude générale des candidats et sur les 20 questions, les candidats doivent répondre à 15 questions. Chaque question se compose de deux points. De même, dans la section B, les candidats seront testés pour leurs connaissances liées à la matière et des questions de type objectif QCM conventionnelles seront posées dans cette section. La section B comprendra les 70 notes maximales. Les candidats doivent tenter le nombre maximum de questions dans la gamme d’au moins 20-35. La dernière section C se compose de questions basées sur une valeur plus élevée qui tentent de tester les connaissances du candidat sur les concepts scientifiques et leur application dans la vie pratique.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.