Annonce de la date d’inscription de Coinbase! L’échange de crypto-monnaie proposera bientôt des actions au public

La date d’inscription de Coinbase a été déclarée et sera probablement le 14 avril. Coinbase Global, Inc., a annoncé que sa déclaration d’enregistrement sur le formulaire S-1, déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), relative à un La proposition de cotation directe au public de ses actions ordinaires de catégorie A a été déclarée effective par la SEC le 1er avril 2021. Coinbase prévoit que ses actions ordinaires de catégorie A commenceront à se négocier sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole COIN le 14 avril 2021. Auparavant, l’inscription devait avoir lieu en mars, mais a ensuite été reportée à avril.

La liste Coinbase ne se fera pas par la voie de l’introduction en bourse, mais la société devient publique via la liste directe. Une introduction en bourse est le moyen le plus courant que les entreprises choisissent de rejoindre les marchés publics afin de lever des capitaux, tandis que dans les inscriptions Direct Floor, les entreprises sont autorisées à inscrire leurs actions directement et à commencer à négocier publiquement sur la bourse.

Coinbase est un échange de crypto-monnaie qui aide à acheter et à « hodl » des crypto-monnaies telles que Bitcoin, Ethereum, Litecoin, entre autres, et sortira bientôt avec son offre publique d’actions. « Hodl » est un terme utilisé dans la communauté cryptographique pour détenir un actif cryptographique à travers des hauts et des bas, plutôt que de le vendre.

Fondée par Brian Armstrong et Fred Ersham en 2012, Coinbase est une entreprise décentralisée qui alimente la cryptoéconomie. La mission de Coinbase est de créer un système financier ouvert pour le monde en tirant parti de la puissance des actifs numériques construits à l’aide de la technologie blockchain. La plate-forme compte désormais plus de 43 millions d’utilisateurs dans le monde et a traité plus de 456 milliards de dollars à ce jour, selon le dernier dépôt de la société auprès de la SEC.

Alors que le jury ne sait toujours pas si les cryptos entreront dans le courant dominant ou resteront un actif spéculatif, la société augmente la diffusion d’informations en ce qui concerne l’intérêt de la communauté des investisseurs.

La plate-forme permet à environ 43 millions d’utilisateurs de détail, 7 000 institutions et 115 000 partenaires de l’écosystème dans plus de 100 pays de participer à la cryptoéconomie. Au 31 décembre 2020, la valeur totale des échanges dépassait 456 milliards de dollars sur la plate-forme depuis sa création et avait stocké plus de 90 milliards de dollars d’actifs sur leur plate-forme. Depuis sa création jusqu’au 31 décembre 2020, la société a généré plus de 3,4 milliards de dollars de revenus totaux, en grande partie grâce aux frais de transaction qu’elle perçoit grâce aux transactions basées sur le volume sur la plate-forme par les utilisateurs de détail et les institutions. En 2020, Coinbase avait généré plus de 1,3 milliard de dollars de revenus, plus du double des 534 millions de dollars gagnés en 2019.

