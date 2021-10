Annonce de la Fondation APENFT sur l’ajustement de la stratégie de largage APENFT (NFT) ⋆ ZyCrypto

Publicité





Afin d’impliquer davantage d’utilisateurs TORN dans la gouvernance de la plate-forme APENFT, la Fondation APENFT a récemment largué APENFT (NFT) aux détenteurs de jetons sélectionnés sur le réseau principal de TRON.

Après avoir reçu les commentaires des utilisateurs, nous avons décidé d’ajuster la stratégie de largage afin que les récompenses puissent être distribuées plus précisément aux supporters de l’écosystème TRON. Auparavant, les largages APENFT (NFT) étaient destinés aux détenteurs de TRC20-BTC, TRC20-ETH, TRC20-TUSD, TRX, BTT et JST sur le réseau principal TRON.

Mais à partir de maintenant, seuls les détenteurs de WIN, TRX, BTT et JST recevront des airdrops.

● Détails :

1. Les largages seront effectués aux détenteurs de WIN, plutôt qu’aux détenteurs de TRC20-BTC, TRC20-ETH et TRC20-TUSD, tandis que le montant global de largage reste inchangé ;

2. La stratégie de largage ajustée entrera en vigueur le 10 novembre 2021 à 12h00 (UTC), tandis que la date du dernier largage, le 10 juin 2023, à 12h00 (UTC), reste inchangée. (Le premier largage a été effectué le 10 juin 2021 à 12h00 (UTC), et jusqu’à présent, cinq largages ont été effectués) ;

3. Selon la nouvelle stratégie de largage, les détenteurs des quatre jetons suivants pourront recevoir différentes proportions de largages APENFT(NFT) :

GAGNEZ Airdrop TRX Airdrop BTT Airdrop JST Airdrop 10.00% 40.00% 30.00% 20.00%

● Règles de largage :

Pour garantir des largages justes et équitables, toutes les adresses TRON qui répondent aux critères de largage sont éligibles pour recevoir des largages APENFT (NFT). Veuillez contacter le service client APENFT (NFT) à airdrop@apenft.org si votre adresse TRON éligible ne parvient pas à recevoir le largage APENFT (NFT) ou si vous avez des questions à ce sujet.

● Utilisateurs de la communauté :

Les adresses avec un solde WIN, TRX, BTT et JST sur le réseau principal TRON peuvent recevoir des largages APENFT (NFT) des proportions correspondantes. Les adresses sur la blockchain de TRON avec au moins 100 TRX, 100 JST, 2000 BTT et 15000 WIN dans leurs soldes recevront le largage d’APENFT (NFT). Il ne nécessite aucune action de la part des utilisateurs pour réclamer les airdrops, et les adresses gelées et non gelées peuvent recevoir les airdrops.

● Echanges et établissements de portefeuille dépositaire (portefeuille centralisé) :

Les utilisateurs qui détiennent WIN, TRX, BTT et JST dans des échanges sont également éligibles pour des largages NFT proportionnels en partant du principe que leurs échanges doivent prendre en charge les largages APENFT (NFT).

Il est conseillé aux échanges de suivre le Twitter officiel, le blog, le support et d’autres canaux officiels de l’APENFT ou de nous contacter via les informations fournies ci-dessous pour un support technique et de relations publiques. Nous conseillons également aux échanges de soutenir nos ajustements dans la stratégie de largage et de la préparer et de publier une annonce en conséquence avant le 1er novembre 2021.

Étant donné que APENFT (NFT) est le jeton de gouvernance d’APENFT, les portefeuilles d’échange recevant les airdrops peuvent ne pas être en mesure de participer à la gouvernance de la plate-forme NFT. Par conséquent, ces portefeuilles recevront les airdrops de la Fondation APENFT une fois que leurs échanges auront terminé les ajustements techniques et publié une annonce. Dans les cas où un échange manque les airdrops, vous pouvez demander des airdrops supplémentaires à APENFT. L’échange recevra les airdrops une fois qu’il aura passé le contrôle de qualification pour « redistribuer les jetons aux utilisateurs sur l’échange ».

Remarque : en raison du volume élevé de tokens à distribuer, la réception des tokens peut prendre 72 heures. Si vos jetons sont stockés dans des bourses et des portefeuilles prenant en charge notre programme de largage, vous pouvez contacter notre service client pour obtenir de l’aide.

E-mail:

Pour toute question relative à l’airdrop, veuillez contacter airdrop@apenft.org.

Pour les problèmes techniques, veuillez contacter tech@apenft.org.

Remarque : La Fondation APENFT se réserve le droit d’interprétation finale pour cette campagne. Les règles et les horaires des parachutages sont sujets à changement.