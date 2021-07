Annonce de la fourchette de prix d’introduction en bourse de GR Infraprojects Rs 963 crore ; vérifier la taille du lot d’enchères, les pairs répertoriés, d’autres détails

Le ratio cours/bénéfice de GR Infraprojects basé sur le BPA dilué pour l’exercice 2021 à l’extrémité supérieure de la fourchette de prix est de 8,51

L’introduction en bourse de Rs 963 crore de GR Infraprojects sera disponible à la souscription la semaine prochaine, dans une fourchette de prix de Rs 828 à 837 par action d’une valeur nominale de Rs 5, chacune. L’émission publique sera ouverte aux souscriptions le mercredi 7 juillet 2021 et se clôturera le vendredi 9 juillet 2021. Les actions de GR Infraprojects (GRIL) sont susceptibles d’être cotées sur BSE et NSE. Lors de l’inscription, GRIL rejoindra des pairs de l’industrie tels que KNR Constructions, PNC Infratech, HG Infra Engineering, Dilip Buildcon, Ashoka Buildcon, IRB Infrastructure Developers et Sadbhav Engineering.

Les investisseurs peuvent faire des offres pour un minimum de 17 actions de participation et en multiples par la suite. Les investisseurs auront besoin d’un minimum de Rs 14 076 offre pour un lot. Jusqu’à 50 pour cent de l’offre nette ont été réservés aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB), 35 pour cent pour la catégorie de détail et les 15 pour cent restants pour les investisseurs non institutionnels (NII). L’émission publique comprend également une réservation d’actions pouvant aller jusqu’à 2,25 lakh pour les employés éligibles. Une remise de 42 Rs par action a été offerte aux employés éligibles qui enchérissent dans la portion réservée aux employés.

Le ratio cours/bénéfice de GR Infraprojects basé sur le BPA dilué pour l’exercice 2021 à l’extrémité supérieure de la fourchette de prix est de 8,51 par rapport au ratio moyen PE du groupe de pairs du secteur de 16,73. Le rendement moyen pondéré de la valeur nette pour les exercices 2021, 2020 et 2019 est de 26,15 %. Le coût moyen d’acquisition des actions pour les actionnaires vendeurs, à savoir Lokesh Builders Private Ltd, est de Rs 22,12, Jasamrit Premises Private Ltd, Jasamrit Fashions Private Ltd, Jasamrit Creations Private Ltd, Jasamrit Construction Private Ltd est de Rs 2,50, chacun, India Business Excellence Fund , India Business Excellence Fund I est de Rs 50,78, chacun et Rs 130,80 pour Pradeep Kumar Agarwal. Les promoteurs de GR Infraprojects sont Vinod Kumar Agarwal, Ajendra Kumar Agarwal, Purshottam Agarwal et Lokesh Builders Private Ltd.

Selon la note d’introduction en bourse d’Axis Capital, la finalisation de la base d’attribution devrait avoir lieu le 14 juillet. Le lancement des remboursements ou le déblocage des fonds des comptes ASBA pourrait avoir lieu le 15 juillet, tandis que les actions devraient être créditées sur les comptes de dépôt le 16 juillet 2021. Les actions de GR Infraprojects devraient être cotées en bourse le 19 juillet 2021.

