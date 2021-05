Annonce de la marque de l’écosystème Realme TechLife, Dizo; pour lancer prochainement des produits sous maison intelligente, divertissement, autres catégories

En tirant parti de la technologie, la marque déploiera des produits AIoT qui permettront aux utilisateurs de vivre un style de vie intelligent et plus pratique.

Dans le cadre de l’écosystème Realme TechLife, une nouvelle marque mondiale, Dizo, a été lancée mardi. Realme soutiendra Dizo qui vise à aller au-delà d’une simple marque de technologie grand public. «Prononcée comme ‘dee-zoe’, la marque vise à briser le fouillis des similitudes technologiques et à proposer des solutions alignées sur les besoins des différents consommateurs, a déclaré la société dans une note de presse. Dizo essaie de proposer une technologie conforme à l’individualité d’un consommateur en lui donnant davantage de pouvoir.

Pour que Dizo fonctionne, Realme soutient la marque sur trois aspects clés que sont le design industriel, la chaîne d’approvisionnement et l’expérience AIoT. Tous ces éléments sont alignés sur l’application Realme Link.

En tirant parti de la technologie, la marque déploiera des produits AIoT qui permettront aux utilisateurs de vivre un style de vie intelligent et plus pratique. «L’objectif de DIZO sera de créer un portefeuille de solutions AIoT que chacun pourra utiliser dans son style de vie quotidien. Il se concentrera sur l’entrée dans quatre grandes catégories de produits, qui sont Smart Entertainment, Smart Home, Smart Care et Accessoires pour ses consommateurs en Inde et dans le monde », a déclaré Dizo dans un communiqué.

Bien que la société n’ait introduit la technologie que pour les nouvelles offres d’appareils, rien de particulier n’a été révélé par la société. Compte tenu de l’utilisation de l’AIoT, des appareils intelligents tels que des ampoules intelligentes, des montres intelligentes, des haut-parleurs intelligents, entre autres, peuvent être attendus, car ils devaient auparavant être lancés sous Realme. Cependant, à ce stade, il n’y a pas de clarté sur la manière dont Realme et Dizo travailleront ensemble pour lancer de tels produits.

Madhav Sheth, vice-président, Realme et PDG de Realme Inde et Europe a déclaré: «C’est une occasion mémorable alors que DIZO met en œuvre sa mission d’offrir des solutions AIoT innovantes et diversifiées à ses consommateurs. La nouvelle marque permettra aux utilisateurs de vivre une vie intelligente, efficace et interconnectée. Étant la première marque de l’écosystème realme TechLife, je suis très heureux de vous dire que DIZO a déjà d’excellents produits en préparation à offrir aux gens. Nous souhaitons bonne chance à DIZO et attendons avec impatience son succès dans les temps à venir.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.