Annonce de la première montre Casio Wear OS G-Shock

La première montre Casio Wear OS de la gamme G-Shock est la GSW-H1000.La montre portera la robustesse attendue d’une montre G-Shock, y compris une résistance à l’eau de 200 m. pour l’obtenir ni combien cela coûterait.

En ce qui concerne les montres résistantes aux ongles, peu de marques sont à la hauteur de la réputation de la ligne G-Shock de Casio. Bien que Casio ait apporté beaucoup d’intelligence à ces montres au fil des ans, elles ne sont jamais tout à fait devenues des montres intelligentes traditionnelles.

Cela change maintenant. Aujourd’hui, Casio a annoncé qu’il lancerait une montre G-Shock avec le système d’exploitation Wear de Google comme plate-forme. Cela mariera la robustesse de la gamme G-Shock – y compris une résistance à l’eau de 20 bars (200 m) – avec la polyvalence de la plate-forme Wear OS.

La première montre Casio Wear OS G-Shock sera officiellement connue sous le nom de GSW-H1000. Il y aura trois modèles de la montre: la GSW-H1000-1 avec des accents bleus (vu dans l’image ci-dessus), la GSW-H1000-1A avec des accents de gris et la GSW-H1000-1A4 avec des accents de rouge.

Malheureusement, Casio n’a pas annoncé de date de sortie ou de prix pour cette nouvelle ligne de montres.

Bien que Wear OS offre une bibliothèque d’applications robuste et une bonne intégration avec les téléphones Android, il nécessite un matériel très haut de gamme pour bien fonctionner et est assez mauvais avec la durée de vie de la batterie. Pour le moment, on ne sait pas si et comment la montre Casio Wear OS G-Shock corrigera ces lacunes.

