Annonce de la proposition de mise à niveau du 8e protocole de Tezos à Hangzhou

La 8e mise à niveau du protocole de Tezos, Hangzhou, est en cours, car la proposition de mise à niveau a été annoncée par la communauté mondiale de Tezos.

Dans un article de blog publié le mardi 21 septembre, l’équipe de Tezos a déclaré que la proposition de Hangzhou comportait plusieurs améliorations majeures du protocole, ainsi que de nombreuses améliorations mineures. Ces améliorations incluent le timelock, les vues, le cache, la table globale des constantes, le contexte et la consolidation des liquidités.

Selon un article de blog séparé expliquant la 8e mise à niveau du protocole de Tezos par Nomadic Labs, Marigold, Oxhead Alpha, Tarides et DaiLambda, les équipes qui ont développé la proposition, le vrai nom de Hangzhou est son hachage, qui est

PtHangzHogokSuiMHemCuowEavgYTP8J5qQ9fQS793MHYFpCY3r.

La mise à niveau porte le nom de la capitale de la province du Zhejiang (est de la Chine), Hangzhou. Ce nom est donné à la modernisation car elle est désormais devenue une zone économique dynamique, et est considérée comme un pôle technologique et d’innovation majeur.

Quelles fonctionnalités de mise à niveau de Hangzhou ?

Certaines des améliorations majeures que cette mise à niveau apportera au protocole Tezos incluent :

Vues

Selon les équipes impliquées, les vues sont un nouveau type de point d’entrée pour les contrats intelligents qui permettront aux contrats intelligents de lire le stockage d’autres contrats intelligents.

Timelock

Timelock est une sorte de cryptage qui permettra à un contrat intelligent d’inclure une contre-mesure contre la valeur extractible du producteur de bloc.

Table globale des constantes

Le billet de blog décrit ceci comme :

« La table globale des constantes peut être utilisée par les développeurs de contrats intelligents pour enregistrer les expressions Michelson (le langage des contrats intelligents dans Tezos) en tant que « constantes » et les référencer dans les contrats. Cela permet aux développeurs de créer des contrats plus importants et plus complexes qu’ils ne le pourraient autrement. Il servira également de base aux bibliothèques de contrats intelligents à Tezos. »

Cacher

Selon les équipes, l’ajout de la fonction de cache augmentera directement le débit de Tezos en offrant un accès plus rapide aux données régulièrement consultées et réduira le coût du gaz associé.

Aplatissement du contexte et cuisson de la liquidité

L’aplatissement du contexte est la réécriture des éléments internes de la base de données du réseau qui optimisera l’utilisation du stockage et permettra aux futures optimisations d’accélérer le traitement des blocs et des opérations.

Selon le billet de blog, la cuisson des liquidités « prolonge la période de temporisation de la cuisson des liquidités pour qu’elle corresponde à la prochaine proposition de mise à niveau. Sans cela, la subvention s’arrêterait pendant la durée de vie de ce protocole.

La 8ème mise à niveau du protocole de Tezos aura également de nombreuses autres améliorations mineures.

Aucune autre blockchain n’a été mise à niveau autant de fois que Tezos. Hangzhou est le quatrième protocole Tezos en 2021, après Edo, Florence et Grenade. Si la proposition de mise à niveau de Hangzhou est adoptée, elle suivra la 7e mise à niveau de Grenade qui a été mise en ligne le 6 août 2021.

Lorsque Hangzhou sera mis en ligne, cela préparera le terrain pour la prochaine mise à niveau qui devrait introduire un nouvel algorithme de consensus qui apportera une finalité rapide à Tezos.

