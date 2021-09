Annonce de la série Amazon Fire TV Omni

TL;DR

Confirmant les rumeurs précédentes, Amazon a annoncé le lancement de ses propres téléviseurs intelligents Fire TV Omni et 4-Series. Il a également annoncé un nouvel appareil de streaming, l’Amazon Fire TV Stick 4K Max. Les nouveaux téléviseurs et la nouvelle clé de streaming seront mis en vente en octobre.

Amazon double son activité de streaming TV. Aujourd’hui, le détaillant a confirmé les rumeurs précédentes selon lesquelles il vendrait ses propres téléviseurs intelligents de marque avec son système d’exploitation Fire TV installé. L’une est une gamme de téléviseurs haut de gamme, la série Fire TV Omni, tandis que l’autre est une gamme de modèles à thème budgétaire, la série 4.

La série Omni comprendra un accès mains libres aux commandes vocales Alexa. En d’autres termes, vous n’aurez pas besoin d’une télécommande pour utiliser les fonctions vocales avec ce téléviseur. En fait, la série Fire TV Omni inclura la prise en charge des commandes Alexa spéciales plus tard cette année. Cela permettra aux propriétaires de dire «Alexa, que dois-je regarder?», Et le téléviseur affichera alors des recommandations de séries et de films.

En rapport: Les meilleurs téléviseurs 4K bon marché que vous pouvez acheter

Les téléviseurs Omni prendront également en charge l’image dans l’image en direct, ce qui vous permet, par exemple, de voir les flux de caméras en direct sur votre sonnette intelligente. Il prendra également en charge Alexa Calling, et plus tard cette année, la série Fire TV Omni ajoutera la prise en charge des appels Zoom.

Les téléviseurs seront disponibles dans de nombreuses tailles d’écran : modèles 43 pouces, 50 pouces, 55 pouces, 65 pouces et 75 pouces. Tous prendront en charge la résolution 4K Ultra HD et la prise en charge HDR10, HLG et Dolby Digital Plus. Les modèles 65 pouces et 75 pouces ont une taille de lunette plus petite et ajoutent également la prise en charge de la norme Dolby Vision HDR.

Vous pouvez pré-commander tous les modèles Fire TV Omni dès maintenant, les expéditions devant commencer le 27 octobre. Les prix varient de 409,99 $ à 1099,99 $ pour le modèle 75 pouces.

Série Amazon Fire TV Omni

La série Amazon Fire TV Omni comprend des commandes vocales Alexa mains libres et des fonctionnalités vidéo premium

Autres nouvelles annonces de matériel Amazon

Amazon a également annoncé aujourd’hui la série Fire TV 4 sur le thème du budget. Ces téléviseurs intelligents prennent en charge les commandes vocales Alexa via sa télécommande. Ils prennent également en charge les résolutions 4K avec prise en charge HDR10 et HLG. Ils sont disponibles en modèles 43 pouces, 50 pouces et 55 pouces, avec des prix allant de 369,99 $ à 519,99 $. Les téléviseurs commenceront également à être expédiés le 27 octobre, les précommandes étant désormais disponibles.

Amazon Fire TV série 4

Les téléviseurs Fire OS à prix abordable incluent une résolution 4K et une télécommande vocale Alexa.

En plus de ses propres Fire TV Omni et 4-Series, Amazon a annoncé que Pioneer lancera cet automne des téléviseurs intelligents basés sur Fire TV OS. Toshiba prévoit également de lancer des téléviseurs intelligents Fire OS mains libres Alexa à prise en charge vocale à partir du printemps 2022.

Le dernier membre de la famille d’appareils de streaming Fire TV a également été annoncé aujourd’hui, pour les personnes qui possèdent des téléviseurs haut de gamme qui n’ont pas ce système d’exploitation. Le Fire TV Stick 4K Max utilise un Mediatek Processeur MT7921LS 1,8 GHz, ainsi que 2 Go de RAM, qui l’aident à fonctionner 40 % plus rapidement que le Fire TV Stick 4K actuel. Cela signifie que le chargement et le lancement des applications devraient être beaucoup plus rapides. Il prend bien sûr en charge la résolution 4K, ainsi que HDR, HDR10+, Dolby Vision et Dolby Atmos. Il prend également en charge l’image dans l’image en direct et les commandes vocales via sa télécommande. Enfin, c’est le premier appareil Amazon Fire TV à prendre en charge le Wi-Fi 6, ce qui signifie des vitesses de téléchargement et des connexions plus rapides avec les routeurs sans fil Wi-Fi 6. Il est disponible en pré-commande pour 54,99 $ et expédié le 7 octobre. Vous pouvez également le combiner avec le contrôleur de jeu en streaming Luna d’Amazon pour 99,99 $.

Amazon Fire TV Stick 4K Max

Le Fire TV Stick 4K Max comprend un processeur plus rapide pour de meilleures performances et du matériel WiFi-6.