Annonce de la sortie de divertissement à domicile de GI Joe Origins et du coffret GI Joe Collection .

Paramount Pictures a annoncé que Yeux de serpent : GI Joe Origins arrivera sur 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD le 19 octobre, avec le coffret de trois films GI Joe Collection qui comprend le nouveau film aux côtés de ses prédécesseurs G.I. Joe: L’élévation du cobra et G.I. Joe: Retaliation; Découvrez la pochette et les détails sur les fonctionnalités spéciales ci-dessous…

Les sorties SNAKE EYES: GI JOE ORIGINS Digital, 4K Ultra HD et Blu-ray regorgent de fonctionnalités spéciales explosives qui plongent dans le monde de SNAKE EYES et du mystérieux clan Arashikage. Découvrez les secrets de l’épée légendaire de SNAKE EYES, Morning Light, dans un tout nouveau court métrage exclusif à la sortie du divertissement à domicile. De plus, découvrez les coulisses pour découvrir ce qu’il a fallu pour donner vie à l’histoire d’origine du héros emblématique, rencontrez les héros et les méchants préférés des fans de l’univers GI JOE, plongez dans le monde guerrier d’élite du clan Arashikage, et regarder des scènes supprimées non montrées dans les cinémas.

Les disques 4K Ultra HD et Blu-ray disposent également d’une bande-son Dolby Atmos remixée spécifiquement pour la maison pour placer et déplacer l’audio n’importe où dans la pièce, y compris au-dessus, et le disque 4K Ultra HD est doté de la plage dynamique élevée (HDR) Dolby Vision, qui offre une luminosité et un contraste supérieurs, ainsi qu’une palette plus complète de couleurs riches.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

Morning Light: A Weapon with Stories to Tell – Découvrez les secrets de l’épée légendaire de Snake Eyes, Morning Light, dans ce tout nouveau court métrage Deleted Scenes – Ce que vous n’avez pas vu au cinéma Entrez SNAKE EYES – Découvrez ce qu’il a fallu pour donner vie à l’histoire d’origine du héros emblématique

Découvrez les origines du héros emblématique de GI JOE, SNAKE EYES (Henry Golding), dans cette aventure pleine d’action au bord de votre siège. Accueilli dans un ancien clan japonais appelé les Arashikage après avoir sauvé la vie de leur héritier présumé, STORM SHADOW (Andrew Koji), SNAKE EYES se joint à la bataille contre le groupe terroriste COBRA. Le poussant dans ses retranchements, SNAKE EYES deviendra le guerrier ninja ultime. Mais, lorsque les secrets du passé seront révélés, son honneur et son allégeance seront mis à l’épreuve – même si cela signifie perdre tout ce pour quoi il s’est battu. Avec également Úrsula Corberó dans le rôle de BARONNE et Samara Weaving dans le rôle de SCARLETT.

