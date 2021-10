Annonce de l’album posthume de Dan Sartain

Il y a un nouvel album en route du regretté artiste de l’Alabama, Dan Sartain, décédé en mars à 39 ans. Il s’intitule Arise, Dan Sartain, Arise et il sortira le 26 novembre via One Little Independent. Le produit de l’album ira à une fiducie pour la fille de Sartain. Écoutez la première chanson partagée du projet, « People Throwing Stones in Glass Houses », et consultez la liste complète des chansons ci-dessous.

Au printemps dernier, Sartain avait sorti Western Hills, un recueil de ses reprises sur des thèmes de chansons de westerns télévisés. Il l’a suivi quelques mois plus tard avec un autre single intitulé « Where Is Candyman », une collaboration avec Ganxta Nip qui a profité au Black Lives Matter Global Network.

Dan Sartain : Lève-toi, Dan Sartain, Lève-toi

01 Vous ne pouvez plus rentrer chez vous

02 personnes jetant des pierres dans des maisons de verre

03 Je m’en fiche (Oh La La La)

04 Coq au poulailler

05 J’ai entendu rire

06 bisous le matin

07 Le vrai amour

08 Mon meilleur ajustement

09 Incendies et inondations

10 amis stupides

11 Contremaître Grill

12 Droit des dommages corporels

13 Papa rentre à la maison