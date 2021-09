Annonce de l’équipe des Internationaux d’Angleterre: Jude Bellingham Out, Fikayo Tomori In

in

Gareth Southgate a fait l’annonce de son équipe de 23 joueurs pour les Internationaux d’Angleterre pour les prochains éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA contre Andorre et la Hongrie. Après la fin du record de 100% de l’équipe après le match nul 1-1 contre la Pologne en septembre, Southgate cherchera à se qualifier dès que possible avant la Coupe du monde d’hiver 2022 au Qatar.

Annonce de l’équipe des Internationaux d’Angleterre – Fikayo Tomori, Ollie Watkins et Aaron Ramsdale obtiennent le feu vert

Confirmation de votre équipe #ThreeLions pour octobre ! pic.twitter.com/nY96EqnmpL – Angleterre (@England) 30 septembre 2021

Jude Bellingham passe à côté

L’attaquant d’Aston Villa Ollie Watkins a été appelé dans l’équipe d’Angleterre en tant que remplaçant de Harry Kane tandis que Fikayo Tomori a également été appelé suite à son début de saison positif en Serie A avec l’AC Milan.

Une omission surprise est celle du milieu de terrain du Borussia Dortmund Jude Bellingham qui a impressionné au niveau international et c’est particulièrement surprenant compte tenu de l’inclusion de Mason Mount et Reece James malgré les deux blessures récemment subies.

Le formulaire Ramsdale pour Arsenal remporte un appel

Aaron Ramsdale n’a pas eu la chance de figurer dans des équipes reléguées au cours des saisons consécutives de la Premier League, mais ses performances pour son nouveau club Arsenal ont attiré l’attention et lui ont valu d’être appelé en équipe nationale pour les éliminatoires contre Andorre et la Hongrie.

Harry Kane

L’Angleterre espère que le capitaine et talisman Harry Kane pourra mettre ses problèmes de club derrière lui et les tirer vers le succès lors des deux matches d’octobre. Kane a connu des difficultés à Tottenham Hotspur après son transfert raté à Manchester City cet été et ces matchs pourraient bien être une distraction bienvenue pour l’attaquant.

Annonce de l’équipe d’Angleterre – La familiarité, clé du succès

Outre les trois ajouts à l’équipe, Southgate s’en tient principalement à l’équipe qui l’a si bien servi lors de la dernière Coupe du monde et des championnats d’Europe alors qu’il cherche à se qualifier pour Qatar 2022, qui sera le premier tournoi à se jouer au cours de la l’hiver en raison de l’humidité et de la chaleur du pays.

