Annonce de l’équipe féminine d’Angleterre : Alessia Russo reçoit l’appel

L’attaquante de Manchester United Women Alessia Russo et la gardienne d’Aston Villa Women Hannah Hampton ont été convoquées lors de la dernière annonce de l’équipe d’Angleterre féminine de Sarina Wiegman.

Les Lionnes affronteront l’Irlande du Nord et la Lettonie lors des qualifications pour la Coupe du monde les 23 et 26 octobre, respectivement.

Russo et Hampton obtiennent des commandes subséquentes

Alessia Russo cherchera à figurer pour les Lionnes pour la première fois depuis ses débuts contre l’Espagne en mars 2020, lorsqu’elle a remplacé Toni Duggan en tant que remplaçante vers la fin d’une défaite 1-0.

Parti pour les États-Unis en 2017, Russo est revenu au football anglais avec Manchester United en septembre 2020 et a joué pour les Red Devils – lorsqu’il est disponible – depuis.

Elle est d’abord passée par l’académie de Charlton Athletic Women avant de rejoindre la première équipe avec Chelsea Women, puis Brighton & Hove Albion Women.

L’attaquante née à Maidstone a marqué lors du match nul 2-2 du derby de Manchester samedi, portant son total sous le maillot rouge à cinq buts et deux passes décisives en dix apparitions. Son séjour à Leigh Sports Village avait été touché par des blessures pendant une grande partie de la saison 2020/21, mais elle est de retour.

La gardienne de la Villa Hannah Hampton se joint à elle pour être un nouveau nom sur la liste de Wiegman. Hampton a impressionné pour Aston Villa, qu’elle a rejointe de ses rivales Birmingham City Women en juillet 2021 après l’expiration de son contrat.

Ce n’est pas la première fois que Hampton est appelée dans la configuration, mais elle cherchera à faire ses débuts en Angleterre. Certains ont été surpris qu’elle n’ait pas été incluse dans l’équipe précédente, mais le département des gardiens de but anglais est fort et elle s’y est imposée cette fois-ci.

La gardienne de Manchester United Mary Earps a été sélectionnée par Wiegman pour ses deux premiers matchs en charge et a été en excellente forme pour son club.

Comment se déroulent les qualifications

L’Angleterre est un parfait deux sur deux sous Sarina Wiegman jusqu’à présent. Son équipe a enregistré deux victoires confortables sur la Macédoine du Nord et le Luxembourg en septembre, respectivement 8-0 et 10-0.

Ensuite, ils affronteront une équipe d’Irlande du Nord qui a également remporté ses deux premiers matches de qualification et une équipe lettone qui a perdu ses deux matches de septembre – 8-1 contre l’Autriche et 4-0 contre l’Irlande du Nord.

Wiegman, finaliste de la Coupe du monde en 2019, sait exactement comment procéder et cherchera à conserver un record de 100 % tout au long des qualifications.

Keira Walsh incluse mais l’équipe d’Angleterre toujours sans ses coéquipiers de Manchester City

La milieu de terrain de Manchester City Women Keira Walsh est de retour suite à une blessure, mais ses coéquipières de City Ellie Roebuck, Lucy Bronze et Steph Houghton sont absentes pour cause de blessure.

Sans surprise, l’attaquante de City Ellen White est incluse, cherchant le record de Kelly Smith de 46 buts en Angleterre, dont elle a besoin de quatre pour dépasser.

Wiegman révèle son enthousiasme lors du premier match compétitif du stade de Wembley

Wiegman a déclaré à englandfootball.com : « Après un excellent début de campagne de qualification pour la Coupe du monde le mois dernier, nous sommes incroyablement excités de jouer notre premier match de compétition au stade de Wembley.

« L’atmosphère incroyable que nos supporters ont générée au stade St Mary’s pour notre match contre la Macédoine du Nord a donné à nos joueurs et à notre personnel un formidable élan, donc la perspective de jouer devant des milliers de fans dans notre stade national plus tard ce mois-ci sera un moment spécial.

« L’Irlande du Nord a fait de gros progrès ces dernières années, se qualifiant plus tôt cette année pour l’Euro féminin de l’UEFA 2022 à domicile. De plus, leur récente victoire 4-0 contre la Lettonie montre la force de leur équipe et leur détermination à se qualifier pour la Coupe du monde.

« J’ai hâte de retrouver notre équipe ce week-end. Chaque joueur a fait preuve d’une grande capacité et la positivité et l’ambition collectives au sein du groupe étaient fantastiques à voir. Nous avons encore une ou deux blessures aux joueurs clés à affronter, mais la profondeur de notre équipe est très forte.

« Nous espérons donner à nos supporters plus de raisons de célébrer ce mois-ci alors que nous poursuivons notre progression vers la qualification. »

