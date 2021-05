Annonce de l’initiative Gibson de lutte contre les surdoses – “ L’abus d’opioïdes est réel ”

La branche caritative Gibson Gibson Gives lance une nouvelle initiative pour aider les musiciens à lutter contre les surdoses d’opioïdes.

Gibson Gives lance l’initiative TEMPO – Former et habiliter les musiciens à prévenir les surdoses. TEMPO cherche à donner aux musiciens et aux artistes l’éducation dont ils ont besoin pour sauver des vies s’ils rencontrent une surdose. Il forme les individus à administrer la naloxone de Narcan, un spray nasal qui peut aider à atténuer et à prévenir les surdoses.

TEMPO affirme que 56% des surdoses d’opioïdes se produisent dans des maisons privées, hors de la portée des professionnels de la santé. Les maisons TEMPO pour stimuler la distribution généralisée de naloxone aux musiciens, aux salles de concert et aux industries qui soutiennent les musiciens. De cette façon, le médicament est disponible en cas de surdosage.

Gibson dit que le programme vise également à fournir des ressources et des conseils aux utilisateurs actuels d’opioïdes. Ceux qui ont perdu un être cher ou un membre du groupe à cause d’une overdose sont également encouragés à demander de l’aide. TEMPO énumère les principaux symptômes d’une surdose d’opioïdes, notamment:

ne pas respirer les lèvres et les ongles bleus ne répondent pas aux tentatives de réveil

Une vidéo de huit minutes sur le site Web TEMPO explique comment la naloxone peut être administrée pour aider. «Perdre ne serait-ce qu’un seul musicien à cause d’une overdose, c’est trop. L’abus d’opioïdes est réel », lit-on dans une déclaration sur le site Web. «Quelqu’un que vous connaissez en ce moment abuse des opioïdes, et vous ne le savez probablement même pas.»

«TEMPO est un programme où notre mission est de créer un réseau où nous pouvons former des musiciens et toute personne liée à l’industrie de la musique à utiliser la naloxone afin qu’ils soient habilités à sauver des vies au cas où ils découvraient quelqu’un au milieu d’une surdose.»

Gibson Gives s’associe à neuf organisations à but non lucratif pour l’initiative TEMPO. Ces membres fondateurs comprennent Harbour Path, MusiCares, Musicians for Overdose Prevention et Solace for Hope, ainsi que quatre autres organisations. Il s’agit notamment de la National Harm Reduction Coalition, de la Roadie Clinic, de la Fondation SCARS et de la Life By Music Foundation.

La nouvelle initiative débutera au cours de la saison de concerts de l’été 2021. Une série de programmes «propulsés par TEMPO» apparaîtra lors de concerts, clubs, studios d’enregistrement et autres lieux centrés sur la musique pour sensibiliser à la question.

Une étude de 2014 sur la cause de la mort accidentelle parmi les genres musicaux a révélé de fortes corrélations. Les décès accidentels ont été attribués à 30% et 36,2% dans les genres punk et métal. Les décès accidentels incluraient les surdoses d’opioïdes, que TEMPO cherche à prévenir avec sa campagne de sensibilisation en éduquant les musiciens.