Annonce de l’OMS EN DIRECT: Mise à jour majeure alors que la panique due au virus de Marburg et d’Ebola ravage l’Afrique | Monde | Nouvelles

L’événement virtuel discutera de la manière dont l’OMS prévoit de contenir les maladies mortelles Ebola et Marburg et de la manière dont l’Afrique équilibrera les exigences de ces épidémies avec le COVID-19 endémique. Les panélistes comprennent le directeur régional de l’OMS pour l’Afrique, le Dr Matshidiso Moeti, le ministre ivoirien de la Santé Pierre N’Gou Dimba et le ministre guinéen de la Santé, le Dr Remy Lamah. La semaine dernière, la Côte d’Ivoire a enregistré sa première épidémie d’Ebola en 25 ans. Cette annonce choc est intervenue après que les autorités médicales ivoiriennes ont confirmé avoir localisé la maladie à virus Ebola dans des échantillons prélevés sur un patient, qui a été hospitalisé dans la capitale commerciale d’Abidjan, après son arrivée de Guinée.

Ebola est une maladie grave, souvent mortelle, qui provoque de la fièvre, des courbatures et parfois des saignements à l’intérieur et à l’extérieur du corps.

Les taux de létalité ont varié de 25 à 90 pour cent lors des épidémies passées, cependant, il existe désormais un traitement efficace et si les patients reçoivent un traitement précoce, ainsi que des soins de soutien, leurs chances de survie s’améliorent considérablement.

Cette année, des épidémies d’Ebola ont été déclarées en République démocratique du Congo et en Guinée, mais c’est la première fois qu’une épidémie se produit dans une grande capitale comme Abidjan depuis l’épidémie d’Ebola de l’Ouest en 2014 et 2016.

Le Dr Matshidiso Moeti, directeur régional de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l’Afrique, a déclaré : « Il est extrêmement préoccupant que cette épidémie ait été déclarée à Abidjan, une métropole de plus de quatre millions d’habitants.

«Cependant, une grande partie de l’expertise mondiale dans la lutte contre Ebola se trouve ici sur le continent et la Côte d’Ivoire peut tirer parti de cette expérience et accélérer la riposte.

« Le pays est l’un des six pays que l’OMS a récemment soutenus pour renforcer leur préparation à Ebola et ce diagnostic rapide montre que la préparation porte ses fruits. »

L’OMS aide à organiser des activités transfrontalières de riposte contre Ebola et 5 000 doses de vaccins contre Ebola que l’organisation a aidé à obtenir pour lutter contre l’épidémie en Guinée sont désormais transférées en Côte d’Ivoire.

Le cas confirmé d’Ebola survient quelques jours seulement après la découverte d’un cas de Marburg, une maladie étroitement liée, en Guinée.

La maladie à virus de Marburg est une fièvre hémorragique hautement contagieuse, semblable à Ebola.

La transmission des deux maladies mortelles se produit par contact avec des fluides corporels et des tissus infectés, tandis que les symptômes comprennent des maux de tête, des vomissements de sang, des douleurs musculaires et des saignements.

Bien que l’Afrique de l’Ouest n’ait pas connu le COVID-19 à la même échelle dévastatrice que certains pays européens et américains, cela reste un problème persistant avec un déploiement lent du vaccin.

