Annonce de Matt Hancock: une mise à jour urgente sera publiée alors que la panique se répand sur la variante indienne | Politique | Nouvelles

Des centaines de personnes ont fait la queue pour se faire vacciner à Bolton au cours du week-end alors que les membres du public cherchaient désespérément à recevoir un coup de main.

Le secrétaire à la Santé a déclaré hier que la “grande majorité” de ceux qui avaient été hospitalisés avec la nouvelle variante n’avait pas accepté l’offre d’une injection quand on lui en a proposé une.

Il y a maintenant une ruée vers les points chauds du virus pour les injections alors que les membres du public cherchent à se protéger contre la souche mutante.

Les scientifiques semblent avoir accepté que la nouvelle variante devienne probablement dominante au Royaume-Uni dans les semaines à venir.

On pense qu’elle est plus transmissible que la souche détectée pour la première fois dans le Kent, qui a fait des ravages dans tout le pays pendant l’hiver et a forcé le troisième verrouillage national en janvier.

Les ministres et les scientifiques restent incertains quant à savoir si la variante indienne est plus résistante à la vaccination, mais sont optimistes que la campagne de vaccination protégera la grande majorité contre une infection grave.

M. Hancock a déclaré hier que cinq personnes qui avaient reçu un seul vaccin avaient été hospitalisées avec la variante indienne à Bolton, tandis qu’un patient “très fragile” qui avait reçu deux doses avait été admis.

Le secrétaire à la Santé informera les députés de la Chambre des communes de la stratégie du gouvernement pour lutter contre l’augmentation des cas de tension vers 16 heures cet après-midi.

