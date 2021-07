Annonce de Rishi Sunak AUJOURD’HUI: la chancelière dévoilera le plan post-Brexit City | Politique | Nouvelles

Ses réformes aideront également la Grande-Bretagne à être le fer de lance de la marche mondiale vers une finance plus verte et obligeront les entreprises à rendre compte de leur impact environnemental et climatique. Cela survient alors que le Royaume-Uni a signé un nouveau partenariat massif de services financiers avec Singapour dans un élan majeur pour le commerce. Le chancelier, qui a été soutenu par le rebond économique du pays suite à la pandémie, dira aux chefs d’entreprise qu’il est “optimiste” quant à l’avenir financier du Royaume-Uni.

“Alors que le relais passe à une nouvelle génération de leaders de la finance, je me sens optimiste pour l’avenir. Ambitieux chez moi. Confiant à l’international”, devrait-il dire.

« Avec un plan visant à faire de ce pays le centre de services financiers le plus avancé et le plus passionnant au monde pour les décennies à venir, créant la prospérité chez nous et projetant nos valeurs à l’étranger. »

S’exprimant à Mansion House, la chancelière annoncera de nouveaux plans qui obligeront les entreprises à signaler leur impact environnemental et climatique.

Le nouvel accord avec Singapour devrait contribuer à accroître les échanges commerciaux avec la puissance financière asiatique et d’autres pays de la région.

M. Sunak a déclaré: “Notre secteur des services financiers contribue à la croissance de l’économie et à la création d’emplois, et l’accord d’aujourd’hui est une étape historique pour montrer que le Royaume-Uni – en tant que l’un des principaux centres financiers du monde – est à la fois ouvert sur le monde et déterminé à maintenir les normes les plus élevées en matière de réglementation.

« Notre partenariat financier contribuera à accroître les investissements et le commerce avec Singapour et la région Asie-Pacifique et à renforcer la collaboration dans des domaines importants tels que la fintech et la finance verte. »

Le gouvernement a également révélé hier les détails d’une nouvelle obligation verte qui, espère-t-il, pourra débloquer une partie des économies que les gens ont collectées pendant la pandémie.

Le Trésor visera à lever au moins 15 milliards de livres sterling grâce aux obligations vertes, en utilisant l’argent pour investir dans des bus à zéro émission, des éoliennes offshore et des efforts pour décarboner les maisons et les bâtiments.

Les obligations seront également utilisées pour payer des programmes d’adaptation au changement climatique tels que des défenses contre les inondations ou la plantation d’arbres.

Le coup de pouce financier intervient alors que de nouveaux chiffres montrent que l’économie britannique a subi un coup plus dur qu’on ne le pensait entre janvier et mars alors que le verrouillage du coronavirus a fait des ravages et que les ménages ont économisé à des niveaux record.

L’Office des statistiques nationales (ONS) a déclaré que le produit intérieur brut (PIB) – une mesure de la taille de l’économie – avait diminué de 1,6% au premier trimestre, par rapport à l’estimation précédente de 1,5%.

Cependant, la contraction est encore bien inférieure à la chute de 20% observée lors du verrouillage initial au printemps 2020 alors que l’économie devient plus résiliente – et le PIB a commencé à se redresser fortement.

Les chiffres mensuels ont également montré un rebond impressionnant, le PIB rebondissant en février et mars malgré le maintien du verrouillage en place à ce stade.

Le PIB a également bondi de 2,3% en avril et l’économiste en chef sortant de la Banque d’Angleterre, Andy Haldane, a récemment déclaré que l’économie était en train de “gangbusters”.