Annonce de Sajid Javid EN DIRECT: le nouveau secrétaire à la Santé déclare que les blocages sont TERMINÉS – « Pas de retour en arrière » | Politique | Nouvelles

Dans sa première déclaration à la Chambre en tant que secrétaire à la Santé, le député de Bromsgrove confirme que l’étape 4 de la feuille de route de Boris Johnson ne peut pas avoir lieu le 5 juillet et doit attendre encore deux semaines. Lorsque le Premier ministre a annoncé un retard de quatre semaines de la feuille de route plus tôt ce mois-ci, il s’est engagé à procéder à un examen de deux semaines pour voir si les données étaient suffisamment positives pour avancer la date du 19 juillet.

Le secrétaire à la Santé est impatient de lever les mesures légales dès que possible et a déclaré ce matin qu’il n’y aurait plus de blocages.

“Ça va être irréversible, il n’y a pas de retour en arrière”, a-t-il déclaré.

“Je veux voir les restrictions levées et la vie revenir à la normale le plus rapidement possible.

“Ici et maintenant, c’est ma priorité absolue. Je veux voir ces restrictions levées dès que possible, le plus rapidement possible.”

