Pour le plus grand plaisir des fans de JRPG du monde entier, Star Ocean The Divine Force a été annoncé mercredi lors du State of Play de PlayStation.

Star Ocean The Divine Force est la première entrée principale de la série depuis plusieurs années. Pensez à l’aventure spatiale dans Star Wars rencontre une série animée mélodramatique classique comme Gundam Wing, et vous avez essentiellement Star Ocean. Au niveau du ton, de toute façon, il n’y a pas de wookies à trouver. Énorme déception, je sais !

La série est également connue pour avoir des conventions de nommage hilarantes. Par exemple, le dernier jeu principal s’appelle Star Ocean Integrity and Faithlessness. Juste des roulements de langue, hein ?

Découvrez par vous-même la bande-annonce de Star Ocean The Divine Force ci-dessous.

Il y a aussi quelques captures d’écran que vous pouvez regarder ci-dessous.

Nouveau projet Tri-Ace #StateOfPlay pic.twitter.com/LuQm7wrsxj – Nibel (@Nibellion) 27 octobre 2021

Le développement semble certainement très avancé pour un jeu annoncé seulement aujourd’hui. Ce n’est pas surprenant, car Star Ocean The Divine Force arrive sur PlayStation 4 et PlayStation 5 en 2022 !

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

Les 10 meilleurs jeux vidéo ‘Madden NFL’, classés