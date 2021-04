Annonce des gagnants du prix ACE Eddie + Spike Lee reçoit le prix du réalisateur de l’année ⋆ .

* LOS ANGELES – La 71e cérémonie annuelle des ACE Eddie Awards présentée par Éditeurs de cinéma américain (ACE) a annoncé aujourd’hui les gagnants EN DIRECT lors d’une cérémonie de remise de prix virtuelle récompensant le montage exceptionnel dans 14 catégories de films, de télévision et de documentaires.

En plus de l’annonce des gagnants dans les catégories compétitives, lauréat d’un Oscar® Spike Lee a reçu le prix ACE Golden Eddie du cinéaste de l’année, récompensant un cinéaste qui incarne une réalisation distinguée dans l’art et les affaires du cinéma.

Sa carrière cinématographique prolifique a été mise en évidence tout au long du spectacle avec des hommages de Leslie Odom Jr., Jodie Foster, ses collaborateurs d’édition de longue date Barry Alexander Brown, ACE, Adam Gough, ACE, Nancy Novack, Sam Pollard et d’autres. Sacoche Lee, sa fille, a accepté l’honneur en son nom.

Lynzee Klingman, ACE et Sidney Wolinsky, ACE a reçu des Career Achievement Awards pour leurs contributions exceptionnelles au montage de films avec deux fois lauréat d’un Oscar® Jodie Foster présentation à Klingman et 7 fois lauréat d’Emmy® David Chase présentation à Wolinsky. Présentateurs supplémentaires pendant l’événement inclus Seth Meyers, Nominé aux Oscars® du meilleur acteur Riz Ahmed et Jeremy Lee Stone («Sound of Metal»), Catherine O’Hara («Schitt’s Creek»), nominés aux Oscars® Carey Mulligan et Emerald Fennell («Promising Young Woman»), cinéaste nominé aux Oscars® Aaron Sorkin («Le procès du Chicago 7»), acteur Brett Goldstein et acteur / co-créateur Brendan Hunt («Ted Lasso»), nominé aux Oscars® Leslie Odom Jr. («One Night in Miami»), acteurs Mandy Moore et Jon Huertas («This Is Us») et les plus jeunes stars du film nominé aux Oscars® «Minari» Noel Cho et Alan S. Kim. Le casting de “Zoey’s Extraordinary Playlist”, y compris Jane Levy, Mary Steenburgen, Skylar Astin, Alex Newell et John Clarence Stewart a accueilli la cérémonie tandis que le président de American Cinema Editors, Tente Kevin, ACE présidé les festivités.

Voici une liste complète des lauréats des 71e Prix annuels ACE Eddie:

MEILLEUR FILM ÉDITÉ (DRAMATIQUE):

Le procès de Chicago 7

Alan Baumgarten, ACE

MEILLEUR FILM ÉDITIONNÉ (COMÉDIE):

Palm Springs

Matthew Friedman, ACE et Andrew Dickler

MEILLEUR FILM ANIMÉ ÉDITÉ:

Âme

Kevin Nolting, ACE

MEILLEUR DOCUMENTAIRE RÉDUIT (FEATURE):

Mon professeur de poulpe

Pippa Ehrlich, Dan Schwalm

MEILLEUR DOCUMENTAIRE RÉDUIT (NON THÉATRIQUE):

La dernière danse «Episode I»

Chad Beck, ACE, Devin Concannon, Abhay Sofsky, Ben Sozanski, ACE

MEILLEURE SÉRIE DE COMÉDIE ÉDITÉE POUR LA TÉLÉVISION COMMERCIALE:

Schitt’s Creek «Happy Ending»

Trevor Ambrose, CCE

MEILLEURE SÉRIE DE COMÉDIE ÉDITÉE POUR LA TÉLÉVISION NON COMMERCIALE:

Ted Lasso «Rendre Rebecca encore plus géniale»

Melissa McCoy

MEILLEURE SÉRIE DRAMATIQUE ÉDITÉE POUR LA TÉLÉVISION COMMERCIALE:

Mieux vaut appeler Saul «Bad Choice Road»

Chris McCaleb, ACE, Joey Liew

MEILLEURE SÉRIE DRAMATIQUE ÉDITÉE POUR LA TÉLÉVISION NON COMMERCIALE:

Ozark «En temps de guerre»

Cindy Mollo, ACE

MEILLEURE SÉRIE LIMITÉE OU IMAGE ANIMÉE:

Les «échanges» du jeu de la reine

Michelle Tesoro, ACE

MEILLEURE SÉRIE NON-SCRIPTÉ ÉDITIONNÉE:

Acclamez “Dieu bénit le Texas”

Kate Hackett, Arielle Kilker, Daniel McDonald, Mark Morgan, David Nordstrom, Sharon Weaver, Ted Woerner

MEILLEUR SPECTACLE DE DISCUSSION / CROQUIS DE VARIÉTÉ ÉDITÉ OU SPÉCIAL:

L’utopie américaine de David Byrne

Adam Gough, ACE

MEILLEURE ANIMATION ÉDITÉE (NON THÉATRIQUE):

Rick et Morty «Rattlestar Ricklactica»

Lee Harting

PRIX ANNE V. COATES POUR L’ÉDITION ÉTUDIANTE:

Samuel Bailey – École des arts de l’Université de Caroline du Nord

À propos des éditeurs de cinéma américains

American Cinema Editors (ACE) est une société honoraire d’éditeurs de films fondée en 1950. Les éditeurs de films sont élus membres sur la base de leurs réalisations professionnelles, de leur dévouement à l’éducation des autres et de leur engagement dans le métier du montage.

Les objectifs et les buts des AMERICAN CINEMA EDITORS sont de faire progresser l’art et la science de la profession d’édition; accroître la valeur de divertissement des films cinématographiques en atteignant la prééminence artistique et la réalisation scientifique dans l’art créatif du montage; de rapprocher étroitement les éditeurs qui désirent faire progresser le prestige et la dignité de la profession d’édition.

ACE produit plusieurs événements annuels, notamment EditFest (un festival international de montage), Invisible Art / Visible Artists (le panel annuel d’éditeurs nominés aux Oscars®) et les ACE Eddie Awards, qui en sont maintenant à sa 71e année, récompensant le montage exceptionnel dans 14 catégories de films. , télévision et documentaires. L’organisation publie un magazine trimestriel, CinemaEditor, mettant en évidence l’art, l’artisanat et les affaires de l’édition et des éditeurs.

