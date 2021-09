Annonce des jumelages de la Ryder Cup : Padraig Harrington et Steve Stricker confirment les décisions clés avant les quatuors de vendredi

in

Les paires très importantes pour la Ryder Cup 2021 ont été confirmées alors que les deux équipes se préparent à jouer dans le Wisconsin.

L’équipe d’Europe est prête à affronter l’équipe des États-Unis à Whistling Straits ce week-end alors que le tournoi retardé commence enfin.

Padraig Harrington a confirmé ses jumelages pour la Ryder Cup

On a beaucoup parlé de la façon dont les capitaines Padraig Harrington et Steve Stricker déploieront leurs hommes au cours des deux premiers jours dans les foursomes et les fourballs.

Comment tireront-ils le meilleur parti de leurs étoiles ? Quelle est la meilleure stratégie avec leurs recrues ? Bryson DeChambeau et Brooks Koepka joueront-ils ensemble ?

Eh bien, les préparatifs sont presque terminés et il est presque temps que le premier tee reprenne vie avant ce qui devrait être un concours passionnant.

Quels sont les couples Ryder Cup ?

Le numéro un mondial Jon Rahm s’est vu offrir l’opportunité de prendre les devants alors que Tommy Fleetwood et Shane Lowry ont été exclus de la séance d’ouverture de la 43e Ryder Cup.

Harrington a sélectionné Rahm et son compatriote espagnol Sergio Garcia pour diriger la tentative de leur équipe de conserver le trophée.

Ils se sont vu confier une tâche difficile avec Stricker envoyant le triple vainqueur majeur Jordan Spieth et Justin Thomas, qui ont remporté trois de leurs quatre matches ensemble à Paris en 2018.

Le Norvégien Viktor Hovland sera la seule recrue européenne en action vendredi matin alors qu’il s’associe à Paul Casey contre Dustin Johnson et le champion de l’Open Collin Morikawa, tandis que Lee Westwood et Matt Fitzpatrick affrontent Koepka et Daniel Berger.

Le dernier match verra Rory McIlroy et Ian Poulter, qui ont remporté l’un de leurs deux matchs en foursome à Paris, contre le vainqueur de la FedEx Cup Patrick Cantlay et le champion olympique Xander Schauffele.

.

DeChambeau et Koepka joueront-ils ensemble ?

McIlroy sera la clé de Team Europe

Stricker a déclaré qu’il n’avait pas essayé de déterminer quels joueurs européens seraient jumelés, mais qu’il s’attendait à ce que Rahm et McIlroy figurent dans les premier et quatrième matches.

“Je me sens bien dans nos duos, certaines équipes qui ont joué ensemble au fil des ans, que ce soit à la Ryder Cup ou à la Presidents Cup”, a déclaré Stricker.

« Nous sommes vraiment enthousiasmés par la façon dont ces gars jouent et l’ordre dans lequel ils sortent. »

L’ancien champion de l’US Open DeChambeau est parmi les joueurs à ne pas participer à la séance d’ouverture, mais Stricker dit qu’aucun joueur n’a exprimé de déception quant à ses plans.

Accords Ryder Cup

Les quatuors du vendredi

J Thomas et J Spirh contre J Rahm et S Garcia

D Johnson et C Morikawa contre P Casey et V Hovland

B Koepka et P Berger contre L Westwood et M Fitzpatrick

P Cantley et X Schauffele contre R McIlroy et moi Poulter

“Ces gars ont été incroyables”, a-t-il ajouté. « Je ne saurais trop insister là-dessus. Il s’agit de la communication que nous avons eue, d’être franc avec eux et de leur faire savoir ce que nous pensons afin qu’il n’y ait pas de boules de courbe.

Harrington a en tête les couples de vendredi « depuis des mois » après avoir reconnu que les duos n’avaient joué qu’une seule fois ensemble à l’entraînement cette semaine.

“Nous connaissions nos partenariats bien à l’avance et vous ne voulez pas vous ennuyer en jouant avec un gars”, a déclaré Harrington. «Ils ont eu un essai à quatre, mais je ne voulais tout simplement pas qu’ils en fassent trop.

“Vous voulez arriver vendredi avec un peu de fraîcheur et d’excitation.”

Les matchs en quatre balles de vendredi après-midi seront confirmés juste après les quatuors.

Les appariements d’ouverture de samedi seront ensuite confirmés vendredi soir avec les sélections de l’après-midi plus tard le deuxième jour.

Les 12 matches de simple seront confirmés dimanche matin.

