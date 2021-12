Annonce des plans prépayés Vodafone Idea Rs 155, Rs 239, Rs 666 et Rs 699 : vérifiez les nouveaux avantages du plan Vi, la validité

Vodafone Idea (Vi) a ajouté de nouveaux forfaits prépayés dans le but d’élargir sa base d’abonnés.

Vodafone Idea (Vi) a ajouté de nouveaux forfaits prépayés dans le but d’élargir sa base d’abonnés. Les plans varient de bas à moyen de gamme. Les forfaits Rs 155 et Rs 239 sont destinés aux utilisateurs à la recherche de forfaits Vi abordables de moins de 250 Rs. Avec l’augmentation des tarifs pour les forfaits bas de gamme, les utilisateurs se sont retrouvés avec peu d’options parmi lesquelles choisir.

Les deux autres plans de milieu de gamme, Rs 666 et Rs 699, offriront aux utilisateurs des avantages supplémentaires tels que le transfert de données le week-end, les appels vocaux, l’accès à Vi Movies et TV VIP et aux offres de plaisir de données. Les quatre forfaits sont disponibles sur le site Web et l’application mobile pour que les utilisateurs puissent s’abonner sans délai.

Vi Rs 155, Rs 239, Rs 666, Rs 699 avantages du plan prépayé, validité

Détails du forfait prépayé Vi Rs 155

Le forfait Rs 155 de Vi offre aux utilisateurs 1 Go de données avec une validité de 24 jours et des appels vocaux illimités regroupés avec 300 messages SMS.

Détails du forfait prépayé Vi Rs 239

Dans le cadre du plan Rs 239 de Vi, les utilisateurs recevront 1 Go de données quotidiennes avec une validité de 24 jours, des appels vocaux illimités et 100 messages SMS par jour.

Détails du forfait prépayé Vi Rs 666

Sous Rs 666, le plan Vi offre aux utilisateurs 1,5 Go de données quotidiennes, des appels illimités et 100 SMS par jour pendant une période de 77 jours.

Les avantages supplémentaires incluent l’offre Data Delight, Binge All Night, Weekend Data Rollover et l’accès gratuit à Vi Movies and TV.

VDétails du forfait prépayé i Rs 699

Il est similaire au plan Rs 666, mais ici, il y a 3 Go de données quotidiennes, des appels vocaux illimités et 100 SMS par jour sur une période de 56 jours.

Les avantages supplémentaires du plan incluent Weekend Data Rollover, Binge All Night, l’offre Data Delights et l’accès gratuit à Vi Movies and TV.

Vi s’est également associé à Hungama Music. Désormais, les utilisateurs prépayés et postpayés de Vi peuvent profiter gratuitement de six mois d’abonnement Hungama Premium et avoir la chance d’assister à 52 concerts numériques en direct dans l’application Vi.

