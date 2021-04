Annonce du développement d’un nouveau film Captain America – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Après un dénouement extraordinaire et un nouveau super-héros remplissant nos petits écrans d’enthousiasme dans Falcon et The Winter Soldier, le scénariste et créateur principal de la série développe un quatrième volet dans la franchise de films Captain America pour Marvel Studios.

Selon le magazine de divertissement The Hollywood Reporter, jusqu’à présent, le casting du projet n’est pas officiellement connu, mais l’épisode de ce vendredi nous donne la clarté de savoir à quoi nous pouvons nous attendre de ce nouvel opus, peut-être un Falcon latino-américain?

N’oubliez pas que le dernier film du super-héros américain mettait en vedette Steve Rogers où il affronte Tony Stark lorsqu’il apprend que The Winter Soldier a tué ses parents; Cependant, dans le film Avengers: Fin de partie, le super-héros a voyagé dans le passé pour rencontrer à nouveau l’agent Peggy Carter, son amour éternel, alors quand Captain America est revenu, il avait déjà plusieurs années sur lui.

L’histoire continuera probablement avec l’histoire de Sam Wilson, joué par Anthony Mackie et qui porte actuellement le bouclier, mais au fur et à mesure que les écrivains se mettront au travail, il sera intéressant de voir comment l’histoire se déroule, car maintenant nous n’en avons pas vu qu’un. sinon trois Captain America dans l’univers cinématographique Marvel.

Jusqu’à présent, il n’y a pas de directeur associé participant et le retour de Chris Evans n’a été confirmé par aucune autorité en la matière, comme toujours Marvel Studios n’a pas publié d’engagement sur ce qui pourrait se passer dans cette quatrième partie.

Par: Millennium