Annonce du nouveau jeu SpongeBob SquarePants ! | GameSpot News – Mises à jour de GS News

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake a été annoncé, nous avons plus de détails sur les raisons pour lesquelles God of War: Ragnarok sera la dernière entrée de la saga nordique, Sega annonce un nouveau RPG au Tokyo Game Show et le robot de Mega Man. chien Rush arrive à Monster Hunter Rise. Rejoignez Persia pour votre mise à jour quotidienne de GameSpot News.

Dans cette vidéo, Persia parle de l’annonce de SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake du stream THQ Nordic 10th Anniversary. Le jeu proposera des compétences de plate-forme et des costumes à débloquer et vous emmènera dans 7 Wishworlds distincts comme Wild West Jellyfish Fields et Halloween Rock Bottom.

Persia passe également en revue God of War: Ragnarok et pourquoi ce sera la deuxième et dernière entrée dans la saga nordique de Sony Santa Monica selon une récente interview avec Cory Barlog.

Sega a également annoncé qu’un tout nouveau RPG sera dévoilé lors de sa présentation au Tokyo Game Show le 1er octobre à 6h00 PT/9h00 HE.

Enfin, Persia passe en revue le nouveau crossover de Monster Hunter Rise qui sera Rush de la série Mega Man au jeu sous la forme d’un skin Palamute.

