Annonce du retour de Nuestra Belleza Latina

. Univisión annoncera le retour de Nuestra Belleza Latina : révélera-t-il les candidats ?

Depuis qu’Univisión a révélé il y a quelques mois la nouvelle qu’en 2021, après trois ans d’annulation du programme Nuestra Belleza Latina, la célèbre émission de téléréalité reviendrait à l’écran, les fans du concours sont remplis d’émotion et d’attente. très grand.

Et bien que la plupart des détails sur ce que sera la 12e saison de Nuestra Belleza Latina restent sous clé, nous avons appris que cette semaine, lorsque Premios Juventud aura également lieu (jeudi 22 juillet), Univision fera une annonce. sur l’émission de télé-réalité.

La production du programme, qui a réalisé des castings virtuels, en raison de la pandémie de COVID-19, n’a pas encore révélé qui étaient les filles choisies pour contester la couronne de Migbelis Castellanos, mais nous avons appris qu’après Premios Juventud il y aura des nouvelles.

Et bien que l’attente et le désir des adeptes de l’émission Univisión, beaucoup d’entre eux ont partagé leurs émotions via notre page Facebook, Nuestra Belleza Latina Hoymismo, que vous pouvez rejoindre dans ce lien pour connaître les nouvelles de l’émission et les données sur éditions précédentes, elles sont énormes, il faudra être patient.

Univision dévoilera plus d’informations sur le retour de Nuestra Belleza Latina au fil des jours, mais nous serons attentifs à l’annonce qui sera faite cette semaine.

On sait que la chaîne annoncera deux autres personnalités qui feront partie de l’émission.

On ne sait pas encore s’ils seront jurés, reporters, entraîneurs ou coach, mais il y a de l’émotion.

Jusqu’à présent, ce que l’on sait du retour de Nuestra Belleza Latina, c’est que le programme commencera en septembre, que l’un des jurés est l’ancienne Miss Colomba, Daniella Álvarez, dont la jambe a été amputée après avoir subi une grave infection du corps, mais qui est devenu un exemple de vie, de force et d’inspiration pour la façon dont il a géré son handicap.

DÉCOUVREZ ICI L’HISTOIRE DE L’ANCIENNE MISS COLOMBIA

De même, on sait que la reine gâtée de Nuestra Belleza Latina, Alejandra Espinoza, sera à nouveau l’animatrice de l’émission.

En avril dernier, Univisión a publié une déclaration dans laquelle elle annonçait que le casting virtuel pour participer à la 12e édition de Nuestra Belleza Latina se terminerait en mai.

“Les auditions pour la 12e saison de” NBL “, dont la première est prévue à l’automne, ont déjà commencé et se poursuivront jusqu’au 16 mai”, a indiqué la chaîne dans sa lettre, où ils ont prévenu que cette fois le programme poursuivrait son combat. contre les stéréotypes et cherchera une gagnante globale, qu’elle ait ou non la soi-disant silhouette parfaite, qui d’ailleurs n’existe pas sous une forme unique, car chaque femme est parfaite telle qu’elle est.

“La dernière édition de” NBL “en 2018, remportée par Migbelis Castellanos, a été une saison transformatrice qui a fait une priorité de trouver une Latina talentueuse sous la devise” pas de tailles, pas de limites, pas d’excuses “. Cet automne, « Nuestra Belleza Latina » est à la recherche de sa saison la plus diversifiée, avec de nouveaux visages, des talents exceptionnels et des défis uniques », a ajouté Univisión.

« Nuestra Belleza Latina » vise à trouver les hispaniques les plus talentueux et motivés des États-Unis, qui s’affronteront pour briser les stéréotypes de la beauté dans la société. “NBL” s’adresse à toutes les femmes et surtout aux femmes. Elle accompagnera les candidats dans leurs expériences inspirantes et révélera leurs peurs et leurs joies lorsqu’ils représentent la vraie beauté des Latinas, à l’intérieur comme à l’extérieur », a averti la chaîne.