Annonce du SoC Qualcomm Snapdragon 780G 5G: Vérifiez les spécifications, les fonctionnalités et d’autres détails

Snapdragon 780G est une version améliorée des Snapdragon 765G et Snapdragon 750G existants de Qualcomm.

La plate-forme mobile Qualcomm Snapdragon 780G 5G a été annoncée comme le dernier ajout au portefeuille Snapdragon de la série 7. Le nouveau système sur puce (SoC) tire sa technologie de processus 5 nm du produit phare Snapdragon 888. La plate-forme nouvellement introduite est la première de cette série à disposer d’un processeur de signal à triple image (ISP) qui prend également en charge le 4K HDR avec calcul Capture vidéo HDR et HDR10.

La technologie devrait faire partie des appareils à partir du deuxième trimestre de l’année 2021. Bien que la plate-forme soit prête, aucune information de ce type n’est disponible concernant les fabricants de combinés qui apporteront les téléphones alimentés par Snapdragon 780G.

Fonctionnalités Qualcomm Snapdragon 780G

Snapdragon 780G est une version améliorée des Snapdragon 765G et Snapdragon 750G existants de Qualcomm. La plate-forme est livrée avec le processeur Kryo 670 et la société affirme qu’elle peut offrir jusqu’à 40% d’augmentation des performances par rapport à son prédécesseur. Le processeur Hexagon 770, le GPU Adreno 642 associé au moteur Qualcomm AI de sixième génération font tous partie du SoC mis à niveau fourni par Qualcomm. Le moteur AI est conçu pour fournir jusqu’à 12 opérations téra par seconde (TOP). Pour le traitement audio, un Qualcomm Sensing Hub de deuxième génération et un processeur AI dédié à faible consommation ont également été fournis.

Le système Modem-RF Snapdragon X53 5G du Snapdragon 780G peut fournir jusqu’à 3,3 Gbit / s de vitesse de téléchargement sur des fréquences inférieures à 6 GHz. La société offrira une expérience audio améliorée avec la technologie Qualcomm Snapdragon Sound qui est présente dans le chipset compatible Bluetooth v5.2. Le système FastConnect 6900, qui faisait également partie du Snapdragon 888, est également présent avec la nouvelle mise à niveau.

Une déclaration publiée par Qualcomm a noté que le Snapdragon 780G a été conçu pour «offrir des expériences haut de gamme en demande à davantage d’utilisateurs dans le monde». Même pour les joueurs, il y aura l’intégration Qualcomm Snapdragon Elite Gaming et cela devrait apporter un support pour tous les meilleurs jeux AAA. En dehors de cela, le Snapdragon 780G prend en charge l’affichage Full HD et dispose d’un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz.

Depuis le lancement de la série Snapdragon en 2018, les SoC sont désormais disponibles dans plus de 350 appareils à partir de maintenant.

