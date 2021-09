Annonce d’un cadeau cryptographique compromis et frauduleux sur Bitcoin.org

tldr; Bitcoin.org est le plus ancien site Web lié à la cryptographie enregistré par Satoshi Nakamoto et Martti Malmi en 2008. Il n’est pas affilié à la Fondation Bitcoin, une organisation à but non lucratif fondée en 2012. Le site Web a été piraté jeudi matin. . Les utilisateurs ont été invités à envoyer des pièces après quoi ils recevraient le double du montant.

