Annonce exceptionnelle pour Supriya Lifescience : les actions commencent à s’échanger 55% au-dessus du prix de l’introduction en bourse dès ses débuts

Les actions de Supriya Lifescience ont fait une cotation exceptionnelle en bourse aujourd’hui dans un climat de marché positif. Les actions du fabricant d’ingrédients pharmaceutiques actifs (API) ont commencé à se négocier à 425 Rs par action, soit 55,11% ou 151 Rs chacune au-dessus de l’extrémité supérieure de la fourchette de prix de 274 Rs par action. L’émission publique de Rs 700 crore de Supriya Lifescience était un mélange de nouvelles émissions d’actions et d’une offre de vente (OFS) par les actionnaires existants. L’entreprise est un fabricant et un fournisseur d’API, en mettant l’accent sur la recherche et le développement. Supriya Lifescience avait une capitalisation boursière de Rs 3 420 crore à l’ouverture.

L’introduction en bourse de Supriya Lifescience de Rs 700 crore a été souscrite 71,51 fois plus tôt ce mois-ci, les investisseurs non institutionnels (NII) enchérissant pour leur part 161,22 fois. La portion de détail a été souscrite 56 fois et la portion QIB a fait l’objet d’enchères 31,83 fois. Les actions étaient proposées dans une fourchette de prix fixe de 265 à 274 roupies par action. Après l’émission, la participation du promoteur dans la société passera à 68,24% contre 99,98 % avant l’émission publique. La participation publique augmentera donc à 31,76 % contre 0,02 % avant l’introduction en bourse.

« Supriya possède 38 API axés sur divers segments thérapeutiques et est le plus grand exportateur de maléate de chlorphéniramine et de chlorhydrate de kétamine en provenance d’Inde. Dans la fourchette de prix supérieure, il est évalué à environ 13,3x EV/EBITDA et environ 17,8x P/E pour l’exercice 21 », ont déclaré les analystes d’ICICI Direct. La société de bourse n’a pas noté l’introduction en bourse. Les fonds levés dans le cadre de l’introduction en bourse seront utilisés par la société pour financer les dépenses d’investissement et pour le remboursement et le remboursement anticipé, en tout ou en partie, de certains emprunts.

Les analystes de Religare Broking ont évalué l’émission à 17 fois le BPA annualisé post-émission pour l’exercice 22. Ils ont ajouté que dans une perspective à long terme, ils avaient une vision positive de l’entreprise. « Supriya devrait bénéficier des tendances de croissance positives de l’industrie étant donné qu’elle a une envergure significative avec une position de leader sur les produits clés et de niche. Son intégration en amont de l’API assure un approvisionnement régulier en intermédiaires. De plus, il a des revenus géographiquement diversifiés avec une présence mondiale dans 86 pays », ont-ils ajouté.

Supriya Lifescience a connu une croissance régulière de son résultat net entre l’exercice 2018 et l’exercice précédent. Selon Choice Broking, le bénéfice net de la société a augmenté à un TCAC de 142,1% entre l’exercice 2018 et l’exercice 2021. Choice Broking a déclaré que l’émission exigeait un multiple P/E de 17,8x (pour son bénéfice FY21 de Rs 15,4 ), qui est au rabais par rapport à la moyenne des pairs de 31,4x. La société de bourse avait une cote de souscription sur l’émission.

