Annonce Spatial Audio sur la chaîne YouTube d’Apple Music

Une nouvelle publicité Spatial Audio (intégrée ci-dessous) vient d’être publiée sur la chaîne YouTube d’Apple Music, avec le morceau Mystery Lady de Masego & Don Toliver.

Une note amusante est que beaucoup de gens qui regardent la publicité le feront sur des appareils qui ne prennent pas en charge Spatial Audio, et s’émerveilleront donc plutôt des merveilles de… la stéréo.

La piste utilise beaucoup de séparation des canaux, de sorte que ceux qui écoutent sur un kit sans support Dolby Atmos entendront toujours des effets stéréo très clairs, avec des sons particuliers provenant évidemment de la gauche, de la droite ou du centre. L’effet est particulièrement prononcé lors de l’écoute au casque.

Mais sur les appareils qui prennent en charge Spatial Audio, vous aurez une meilleure idée de la provenance de chaque élément du son, surtout lorsque vous tournez la tête.

Pour obtenir automatiquement l’effet Spatial Audio complet, vous devez être sur iOS 14.6 ou version ultérieure et écouter sur des appareils spécifiques :

AirPods Pro ou AirPods Max avec l’audio spatial activé. Accédez au Centre de contrôle, appuyez longuement sur le bouton de volume, puis appuyez sur Spatial Audio. AirPods BeatsX, Beats Solo3 Wireless, Beats Studio3, Powerbeats3 Wireless, Beats Flex, Powerbeats Pro ou Beats Solo Pro Les haut-parleurs intégrés sur un iPhone XR ou version ultérieure (sauf iPhone SE), iPad Pro 12,9 pouces (3e génération ou version ultérieure ), iPad Pro 11 pouces, iPad (6e génération ou version ultérieure), iPad Air (3e génération ou version ultérieure) ou iPad mini (5e génération)

Si vous avez d’autres écouteurs ou haut-parleurs qui prennent en charge Dolby Atmos mais ne détectent pas automatiquement la mise en œuvre d’Apple, vous pouvez l’activer dans l’application Paramètres : Paramètres > Musique > Audio > Dolby Atmos > Toujours activé. Vous pouvez en apprendre plus ici.

Si vous aimez tellement Spatial Audio que vous souhaitez que toutes les pistes musicales et les vidéos en streaming le prennent en charge, iOS 15 et macOS Monterey apporteront la possibilité de simuler l’effet en ce qui concerne le mouvement de la tête.

Avec cette nouvelle option Spatialize Stereo, vous pouvez écouter à peu près n’importe quelle chanson ou vidéo avec Spatial Audio en utilisant AirPods Pro ou AirPods Max. Ceci, bien sûr, n’apportera pas l’expérience sonore tridimensionnelle offerte par le contenu Dolby, mais il simule bien l’audio provenant de différentes directions lorsque vous bougez la tête avec les AirPod.

Pour activer Spatialize Stereo dans iOS 15 et iPadOS 15, connectez simplement vos AirPods Pro ou AirPods Max et commencez à lire n’importe quel contenu. Ensuite, accédez au Centre de contrôle, maintenez enfoncé le curseur de volume et vous y verrez la nouvelle option.