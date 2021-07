Annonce: Un nouveau système de commentaires arrive au Barca Blaugranes

Salut tout le monde. Je m’appelle Jeremiah et je supervise tous nos sites de football.

Ce jeudi sera un grand jour pour notre communauté : nous déplaçons nos commentaires vers une toute nouvelle plateforme, développée spécialement pour SB Nation. Le Barca Blaugranes est l’une des 33 communautés de football qui passent à la nouvelle plate-forme, et je suis enthousiasmé par le changement.

Pourquoi ce changement ? Nous utilisons la même plateforme de commentaires depuis plus d’une décennie et il est temps de procéder à une mise à niveau. L’ancien système est fragile et sujet aux pannes. Il n’est pas conçu pour le Web moderne, et même le simple fait de le réparer lorsqu’il se brise devient de plus en plus difficile chaque année.

Personne n’aime le changement, mais celui-ci est nécessaire, et il apporte de réelles améliorations qui amélioreront l’ensemble de notre expérience de commentaire.

Dans le nouveau système, vous verrez des fonctionnalités que nous souhaitions ajouter depuis des années, notamment :

Intégrations plus faciles (collez simplement le lien Twitter/YouTube) Raccourcis de texte riche plus faciles (contrôle-B pour gras, contrôle-I pour italique) Notifications par e-mail lorsque quelqu’un vous répond Voir qui a reçu vos commentaires Meilleurs rapports et contrôles anti-abus A Bibliothèque GIF pour une publication d’images plus facile La possibilité de couper le son des commentateurs ennuyeux Trouvez facilement les commentaires les plus reçus

Plus toute une série de fonctionnalités que nous avons conservées car elles rendent nos communautés spéciales, telles que la mise en évidence de nouveaux commentaires, les changements de couleur avec un nombre élevé d’enregistrements, les intégrations d’images externes, la police sarcasme et bien plus encore.

Cette plateforme a été spécialement conçue pour les communautés SB Nation et, pour la première fois, nous avons maintenant une équipe dédiée à l’évolution et à l’amélioration constantes de nos outils de commentaires.

Je sais que les nouvelles choses prennent un peu de temps pour s’y habituer – je vous demande seulement de lui donner une chance, de l’essayer sur quelques articles, puis de nous dire honnêtement ce que vous en pensez. Il s’agit d’un travail permanent en cours – nous continuerons à faire évoluer les outils au cours des mois et des années à venir, pour vous donner les outils et la plate-forme que vous méritez. En fait, nous avons déjà ajouté des dizaines de nouvelles fonctionnalités basées sur les commentaires de notre public depuis notre lancement initial sur les communautés NFL l’année dernière. Vous pouvez nous aider à l’améliorer en nous faisant part de vos commentaires dans les commentaires ou en envoyant un e-mail à coralsupport@voxmedia.com

Quelques informations importantes sur le changement : vos anciens commentaires sont enregistrés et seront renvoyés aux pages à l’avenir, mais pour l’instant, les anciennes histoires ne contiendront pas les anciens commentaires. Et vos commentaires seront visibles dans un onglet appelé Mon profil où se trouvent les commentaires, au lieu de via le menu du haut.

La nouvelle plate-forme sera mise en ligne sur le Barca Blaugranes à partir du jeudi 22 juillet, en utilisant le même identifiant que toujours.

Merci comme toujours d’être là. Parlons maintenant.