Annoncer la série complète de Let me enter, avec le mexicain Demián Bichir – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

En mars 2021, Showtime a annoncé son intention de transformer le roman vampirique de John Ajvide Lindqvist en une émission de télévision. Six mois plus tard, des informations rapportent que le réseau a donné son approbation à l’épisode pilote et a donné son feu vert à l’ensemble de l’émission. En outre, il a été réitéré que cette future série Let me Enter comptera Demián Bichir au sein de son casting, qui s’aventurera ainsi à nouveau dans le genre de l’horreur, après son travail dans des films tels que The Curse Reborn (2020) et The Nun ( 2018) ).

Selon Deadline, Showtime a approuvé la réalisation de dix épisodes pour la série en direct. Le tournage devrait débuter début 2022 à New York. Il n’y a pas encore de date de sortie provisoire.

Cette nouvelle version de Let Me In mettra en vedette Andrew Hinderaker (Penny Dreadful) en tant que scénariste et showrunner. Hinderkaer a écrit l’épisode pilote, qui a été réalisé par Seith Mann (Homeland). Cela dit, Mann devrait à nouveau remplir le fauteuil de direction pour d’autres chapitres de la série.

Tomorrow Studios est la maison de production de la prochaine émission, qui a développé sa première proposition d’adaptation il y a plus de cinq ans. Cependant, ce projet initial n’a pas abouti, malgré le soutien de réseaux tels que A&E et TNT. La série a finalement atterri sur Showtime, avec Demián Bichir non seulement en vedette, mais aussi en production.

En tête du casting sera accompagné le jeune acteur Madison Taylor Baez. Elle a précédemment participé à Selena : The Series, donnant vie à la chanteuse mythique pendant son enfance.

Deadline mentionne que Let Me In “est décrit comme une exploration de la fragilité, de la force et de la compassion humaines à travers une lentille de genre élevée”.

“Il se concentre sur Mark (Bichir) et sa fille Eleanor (Baez), dont la vie a changé à jamais 10 ans plus tôt lorsqu’elle est devenue un vampire”, expose le médium en guise de synopsis. Condamnée à avoir 12 ans, peut-être pour toujours, Eleanor mène une vie intérieure, ne pouvant sortir que la nuit, tandis que son père fait de son mieux pour lui fournir le sang humain dont elle a besoin pour rester en vie.

