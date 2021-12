Annonces cryptographiques : en assurant des rendements élevés, l’industrie tue la poule aux œufs d’or, déclare le directeur de Visa India

Ramachandran a appelé à réglementer les cryptos au lieu de les interdire.

Le directeur de Visa Inde et Asie du Sud, TR Ramachandran, qui déménagerait à Singapour l’année prochaine pour assumer un rôle régional, a lancé jeudi une mise en garde sur les publicités cryptographiques. S’exprimant lors d’un événement virtuel organisé par la société fintech Razorpay, Ramachandran a déclaré qu’en annonçant des rendements élevés, l’industrie de la cryptographie tue la poule aux œufs d’or.

« Les cryptos ont une offre finie et une demande infinie, (et) donc les prix ne cessent de monter et de baisser. Je n’ai pas de désaccord conceptuel (à cela) mais j’ai un point de vue sur la façon dont il est commercialisé, en particulier au cours des six à neuf derniers mois. Mon inquiétude est qu’un étudiant moyen de 19 ans ou une femme au foyer moyenne de 35 ans ou un employé du gouvernement moyen de 40 ans ne comprend pas dans quoi il s’engage », a déclaré Ramachandran.

« Tant qu’il y a une divulgation équitable, il n’y a pas de problème. Il devrait être démocratisé et tout le monde devrait être libre d’investir, mais si vous dites que j’assure un rendement de 200 % en six mois et que vous faites cette publicité, je pense qu’à bien des égards, l’industrie tue la poule aux œufs d’or », il ajouta.

Des publicités cryptographiques étaient apparues sur les écrans de télévision et les journaux plus tôt cette année, ainsi que lors d’événements sportifs récents, notamment la Premier League indienne et la Coupe du monde ICC T20. Par exemple, l’échange de crypto Bitbns avait lancé une annonce selon laquelle son dépôt fixe Bitcoin donne des rendements quatre fois plus élevés qu’un dépôt bancaire. L’annonce a ensuite été retirée. CoinDCX, CoinSwitch Kuber et d’autres avaient également lancé leurs publicités.

Les commentaires de Ramachandran sont intervenus au milieu de l’introduction probable du projet de loi 2021 sur la crypto-monnaie et la réglementation de la monnaie numérique officielle, lors de la session d’hiver en cours du Parlement. Le projet de loi avait cherché à « interdire toutes les crypto-monnaies privées », bien qu’il autorisera « certaines exceptions pour promouvoir la technologie sous-jacente de la crypto-monnaie et ses utilisations », selon la liste des travaux législatifs de la Lok Sabha, publiée le 23 novembre. Ministre des Finances Nirmala Sitharaman avait déclaré la semaine dernière que le gouvernement présenterait le projet de loi après l’approbation du Cabinet.

« Il n’y a actuellement aucune solution pour fermer les publicités cryptographiques, mais certainement pour mettre les gens en garde contre le risque encouru, le gouvernement prend des mesures via SEBI et RBI », avait déclaré Sitharaman au Parlement en réponse à une question sur les plans du gouvernement pour fermer les publicités cryptographiques. .

Le ministre avait ajouté que les directives du Conseil indien des normes de publicité étaient à l’étude et que les réglementations qu’ils avaient étaient examinées afin que, si nécessaire, le gouvernement puisse prendre une sorte de décision afin de « gérer » cela. La question de la fermeture des publicités cryptographiques a été soulevée par le haut dirigeant du BJP et député de Rajya Sabha, Sushil Kumar Modi, qui a déclaré que « lors de la récente coupe du monde de cricket, plus de 50 crores de roupies ont été dépensés par les échanges cryptographiques dans des publicités diffusées sans aucun avertissement. Ces publicités sont trompeuses et peuvent entraîner de lourdes pertes.

Ramachandran, cependant, a appelé à réglementer les cryptos au lieu de les interdire. « Dans le Web 3.0, la finance décentralisée et la technologie du grand livre distribué sont inévitables. La crypto en est une manifestation… Il y aura une certaine réglementation, je ne pense pas que nous puissions l’interdire trop longtemps. Mieux vaut le réglementer que l’interdire.

Visa, dont le siège est aux États-Unis, a lancé mercredi ses services de conseil en cryptographie – Global Crypto Advisory Practice pour ses clients et partenaires tels que les institutions financières, y compris les banques, afin de les aider à « évaluer l’opportunité de cryptographie, développer des stratégies concrètes et piloter de nouvelles expériences utilisateur et des innovations telles que des programmes de récompenses cryptographiques et des portefeuilles grand public intégrés à la monnaie numérique de la banque centrale (CBDC) », a déclaré Visa dans un communiqué. Visa aurait enregistré plus d’un milliard de dollars dépensés en cartes Visa cryptées au premier semestre 2021.

Les suggestions/recommandations concernant les crypto-monnaies dans cette histoire sont du commentateur respectif. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller financier avant de négocier/investir dans des crypto-monnaies.

