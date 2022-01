Annonces de maison intelligente liées à la question du CES 2022

Il y a deux ans, sur le parquet du CES 2020, il y avait beaucoup de buzz autour d’une puce – pas la dernière annonce d’AMD ou d’Intel, mais une nouvelle alliance de grandes entreprises technologiques qui s’appelait Project Connected Home over IP, ou CHIP en abrégé . Sa promesse était de développer une norme de maison intelligente open source qui permettrait à tous les appareils domestiques connectés de fonctionner ensemble, simplement et en toute sécurité, quel que soit leur créateur. Le buzz était : « Ça n’arrivera jamais. »

Avance rapide jusqu’au CES 2022 (oui, nous avons tous sauté 2021) et Matter – comme CHIP s’appelle maintenant – était le chouchou de l’émission, avec une carte de danse complète et une file d’admirateurs qui s’étendaient jusqu’au Starbucks virtuel.

Pratiquement toutes les annonces d’appareils intelligents pour la maison cette semaine avaient le slogan « et nous annonçons notre soutien à Matter ». De plus, l’infrastructure a obtenu un soutien important. Il y avait de nouvelles puces conçues pour Matter, Amazon a annoncé que les fabricants d’appareils peuvent désormais ajouter une configuration sans frustration sur leurs appareils certifiés Matter avec juste le SDK Matter – aucun SDK spécifique à Amazon n’est requis. Et Google a présenté sa propre version d’une configuration simplifiée, Fast Pair avec prise en charge intégrée de Matter. Ces deux annonces signifient que lorsque les développeurs créent de nouveaux produits pour la maison intelligente, tout ce que vous aurez à faire une fois que vous les aurez ramenés à la maison est de les brancher et ils seront prêts à fonctionner.

« La vague d’informations sur Matter au CES de la part de nos membres CSA témoigne du travail acharné qui a été consacré au développement et aux tests de Matter en 2021 », m’a dit Tobin Richardson, président de la Connectivity Standards Alliance qui supervise Matter. Afficher. « Des centaines d’entreprises et des milliers d’ingénieurs sont au cœur de cette solution globale, créant un IoT plus ouvert et innovant, et je suis vraiment enthousiasmé par ce qui va arriver en 2022. »

L’autre annonce intéressante a été la confirmation d’Amazon qu’Alexa partagera votre maison intelligente avec d’autres assistants vocaux. La principale promesse de Matter a été la compatibilité multiplateforme, que vous pourrez contrôler vos appareils intelligents avec l’application ou l’assistant vocal de votre choix. Maintenant, nous voyons exactement comment cela sera fait.

Amazon a introduit de nouveaux outils pour les développeurs qui leur permettent d’ajouter Alexa comme moyen supplémentaire de contrôler un appareil déjà configuré dans un autre système. Alors qu’aujourd’hui vous pouvez contrôler, par exemple, une ampoule Philips Hue avec plusieurs applications et assistants vocaux, vous devez actuellement la configurer avec chacun individuellement. Avec la matière, ce n’en sera qu’un et c’est fait. En prime, cette nouvelle capacité ajoute également une connectivité locale à l’appareil, permettant des temps de réponse plus rapides et la possibilité d’utiliser vos appareils même si Internet est en panne.

Nous voulons que les produits pour la maison intelligente fonctionnent ensemble. Maintenant, réalisez-le.

Au total, près de 30 entreprises ont manifesté leur implication et/ou ont promis leur soutien au nouveau standard de maison intelligente soutenu par Apple, Google, Amazon, Samsung et d’autres. Beaucoup d’entre eux représentent une tranche plus large de l’industrie – Tuya Smart, un fournisseur de services de plate-forme de développement IoT basé en Chine qui prend en charge plus de 446 000 développeurs avec plus de 1 100 produits pour la maison intelligente, a déclaré qu’il soutiendra Matter. Nous avons également vu un certain nombre de nouveaux produits faire leurs débuts avec Thread, l’un des principaux protocoles de Matter.

La nouvelle puce tri-radio de NXP (Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 et Thread) est conçue pour les périphériques Matter Hub : les contrôleurs Matter (tels que les haut-parleurs intelligents) et les routeurs Thread Border (tels que les écrans intelligents). Image : NXP

Tout cela nous donne une bien meilleure idée de ce que la matière apportera avec elle lorsqu’elle arrivera enfin, elle est actuellement prévue pour juin 2022. Mais prenons du recul et évaluons maintenant que le CES est terminé et que nous sommes confrontés à un milieu sombre. -l’hiver avant que la matière n’arrive ici.

Il semble qu’il y ait un élan important, des combats internes minimes (ce que nous avons vu) et une directive claire du consommateur et une direction pour les fabricants et les plates-formes : nous voulons que les produits pour la maison intelligente fonctionnent ensemble. Maintenant, réalisez-le.

Il est impératif que Matter ne laisse pas les maisons intelligentes existantes dans le noir.

L’élan est suffisamment important pour qu’il semble avoir convaincu les grandes entreprises d’électroménager du monde de faire la même chose. Ils sont partis et ont créé leur propre alliance visant à s’assurer que votre lave-vaisselle Samsung peut parler à votre réfrigérateur GE Appliances. La Home Connectivity Alliance, annoncée lors de la keynote de Samsung au CES, a été spécialement formée pour s’assurer que les appareils ménagers existants peuvent évoluer vers l’avenir de l’IoT, m’a dit Yoon Ho Choi de Samsung et président de la HCA au CES.

Cette question de l’évolutivité des appareils existants est toujours un domaine que l’affaire a largement contourné et qu’il doit vraiment aborder. Il a été question de mises à jour du micrologiciel pour les hubs et les ponts existants, et nous savons que les nouveaux haut-parleurs intelligents Amazon Echo et les appareils Google Nest Hub ont un chemin de mise à niveau.

Amazon s’est engagé à intégrer ses haut-parleurs et écrans intelligents existants dans Matter dès son arrivée.Image : Amazon

Mais, sur la base de nombreuses annonces provenant du CES cette semaine, il semble de plus en plus que la création d’une maison intelligente Matter nécessitera que les utilisateurs achètent un bon nombre de nouveaux gadgets. Comme Mitch Klein de la Z-Wave Alliance me l’a dit à la fin de l’année dernière : « Nous ne pouvons pas laisser des appareils derrière nous, sinon tout ce programme ne fonctionnera pas. L’idée que tout le monde doit tout jeter et recommencer ne fonctionnera tout simplement pas. » Il reste impératif que Matter ne laisse pas les maisons intelligentes existantes dans le noir.

Quelle sera la serrure porte-bonheur ?

August et Yale se sont engagés à faire fonctionner leurs serrures intelligentes avec Matter. Jason Williams, président d’August et de Yale Real Living, m’a dit qu’ils prévoyaient de commercialiser le premier verrou Matter lors du lancement de la norme en 2022. La société possède déjà un verrou compatible Thread, le verrou intelligent Nest x Yale vieillissant, et est en regardant d’autres façons d’introduire la technologie, dit Williams. Bien qu’il ait déclaré que ses verrous d’août alimentés par Wi-Fi ne seront pas parmi les premiers à être mis à jour (Matter over Wi-Fi ne concerne actuellement que les appareils alimentés par ligne dure, pas les appareils alimentés par batterie), ils recherchent activement des moyens de intégrer leurs produits existants dans la nouvelle norme de maison intelligente.

La serrure intelligente Schlage Encode Plus est la première serrure compatible Thread de la société.Image : Schlage

Schlage pourrait battre Yale au poing avec son nouveau verrou Schlage Encode Plus, le premier produit compatible Thread de la société. Alors que la radio Thread prend spécifiquement en charge HomeKit sur Thread, Donald Beene de Schlage a déclaré à The Verge que le matériel était là pour Matter. « Ce sera le premier [lock] produit avec le matériel embarqué pour prendre en charge quelque chose comme ça, mais nous ne savons toujours pas où ces spécifications techniques atterriront », a-t-il déclaré.

Toutes les lumières

Si vous fabriquez des lumières, des interrupteurs et des prises intelligents, la matière était dans votre esprit cette semaine. Belkin Wemo a annoncé son travail sur les versions Thread de Wemo Smart Plug, Wemo Smart Light Switch et Wemo Smart Dimmer qui prendront en charge Matter over Thread. Cync, la société GE Lighting, m’a dit que son ampoule et sa bande lumineuse A19 de couleur seront compatibles avec Matter via Wi-Fi, et la société d’éclairage intelligent Sengled a déclaré qu’elle aurait sa première ampoule Wi-Fi A19 prête à fonctionner lorsque la norme lance. Nanoleaf, qui est à fond sur Thread depuis plus d’un an maintenant, a confirmé au CES que ses panneaux d’éclairage alimentés par le secteur, les Nanoleaf Shapes, Elements et Lines, deviendront des routeurs de bordure Thread, initialement pour Thread over HomeKit mais avec un œil à la matière-compatibilité.

Les hubs de maison intelligente sont toujours là

Alors que Matter devrait atténuer l’ensemble du problème des hubs / passerelles / ponts multiples jusqu’à une toute petite boîte qui, espérons-le, est aussi votre routeur, cela va prendre un certain temps. En attendant, nous avons encore beaucoup de hubs, et à l’avenir, nous aurons besoin de contrôleurs de matière pour agir comme télécommandes pour votre maison (pensez aux écrans intelligents Google Nest Hub, mais j’espère mieux).

Il y a eu quelques nouveaux hubs annoncés cette semaine, y compris le nouveau Samsung Home Hub, Samsung s’est engagé à adopter Matter sur tous les appareils Samsung, donc quand ce contrôleur de maison intelligente arrivera aux États-Unis (il sera lancé en coréen en mars), il est probable qu’il faire partie de ça. Aqara, fabricant de capteurs Zigbee bon marché et de caméras HomeKit décentes qui servent également de concentrateurs, a déclaré qu’il mettrait à jour ses concentrateurs M2 et M1S, faisant passer tous les capteurs connectés compatibles à Matter. Il a également annoncé qu’il développait des versions Thread de ses capteurs de mouvement et de contact populaires.

La société de caméras de sécurité domestique intelligentes Arlo a annoncé son système de sécurité domestique, basé sur son « hub modulaire ». Le mot modulaire nous a intrigués, tout comme la décision de l’entreprise de rejoindre enfin Matter. Bien que nous aimerions penser que c’est un signe que les caméras arrivent plus tôt dans Matter (elles ne font actuellement pas partie de la spécification Matter), le premier produit d’Arlo à bénéficier de la prise en charge de Matter est plus susceptible d’être ces nouveaux all-in chics. -un capteur.

En parlant de la société d’informatique modulaire et de pointe Veea a présenté un hub de maison intelligente intrigant qui, selon elle, sera compatible avec Matter. Le Veea STAX Smart Hub est un routeur Wi-Fi 6 Mesh et un hub domestique intelligent en un, avec la possibilité d’ajouter une connexion cellulaire LTE ou 5G via des modules empilables. Un module de haut-parleur intelligent avec des micros directionnels est en préparation, et les modules STAX intègrent également la technologie de pont Lutron et Philips Hue (entre autres), ainsi que la compatibilité HomeKit et Alexa. Alors que le lancement initial est destiné aux entreprises de communication en tant que solution SHAaS (Smart Home as a service) en marque blanche, l’entreprise affirme qu’elle sera bientôt disponible directement pour les consommateurs.