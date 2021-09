Annonces de service local de Google expliquées

Vous souhaitez vous connecter avec des clients locaux qui sont sur le marché pour les services que vous fournissez. Vous avez probablement passé du temps à optimiser votre site Web. Vous avez peut-être payé pour Google Ads.

Mais si vous ne vous concentrez pas sur Google Local Service Ads, vous passez à côté des prospects les plus qualifiés.

Qu’est-ce qu’une annonce de service local Google ? Pourquoi devriez-vous vous en soucier ?

Que sont les annonces de service local Google ?

Nous discutons avec de nombreux propriétaires de petites entreprises et beaucoup d’entre eux ne connaissent pas les annonces de services locaux de Google. Commençons donc par les bases.

Les annonces de service local de Google sont des annonces qui apparaissent en haut de la page de résultats du moteur de recherche de Google lorsqu’un internaute recherche un service local.

Si vous savez quelque chose sur le marketing numérique, vous savez qu’une annonce pour votre entreprise s’affiche tout en haut du SERP de Google est un énorme avantage.

Les annonces Google Local Service ne sont pas disponibles pour tout le monde. Vous devez y gagner une place en fonction de vos notes et c’est parce que Google garantit les services des entreprises dont les annonces sont affichées.

Composants d’une annonce Google Local Service

La première chose que vous devriez remarquer à propos des annonces de service local de Google est qu’elles mettent en évidence les avis en affichant votre note moyenne et le nombre d’avis disponibles pour les clients potentiels à lire.

Considérant que près de 9 consommateurs sur 10 se fient aux avis en ligne pour prendre des décisions d’achat, il est impossible d’attribuer une valeur monétaire au fait d’avoir une note d’avis élevée affichée en haut du SERP.

Lorsqu’un client potentiel clique sur une annonce Google Local Service, il voit des informations supplémentaires sur votre entreprise, notamment :

Votre numéro de téléphone et votre adresse professionnelleLes services que vous fournissezVos heures d’ouvertureLes domaines que vous desservezLes points saillants de l’entreprise tels que votre note BBB ou les récompenses que vous avez reçues

Faire défiler vers le bas permet aux utilisateurs de voir vos avis Google My Business.

Alors que les gens consultent d’autres sites d’avis tels que Yelp ou Angie’s List, les avis Google My Business sont les avis les plus fiables et les plus consultés en ligne.

Comment les annonces de services locaux de Google se comparent-elles à la recherche organique ?

L’une des questions que nous entendons le plus souvent à propos de Google Ads concerne leur efficacité par rapport à la recherche organique. C’est une question valable.

Il est indéniable que gagner une place en tête des résultats de recherche organiques de Google est un énorme avantage.

La recherche montre que les trois premières listes organiques obtiennent la part du lion des clics.

Voici comment il se décompose :

La liste n°1 obtient 28,5% des clicsLa liste n°2 obtient 15% des clicsLa liste n°3 obtient 11% des clics

Au total, les trois premières annonces captent 54,5% de tous les clics. Au moment où vous atteignez la 10e place, la liste n’obtient qu’un taux de clics de 2,5%. Les entreprises sur la deuxième page sont encore plus basses – et la plupart des chercheurs ne vont jamais aussi loin.

Vous avez peut-être lu que beaucoup de gens sautent directement sur les annonces qui apparaissent en haut de Google – et c’est vrai, dans la mesure où cela va.

Cependant, les annonces de service local de Google sont différentes. Voici pourquoi.

La première chose à noter est que les annonces Google typiques incluent un titre et ce qui équivaut essentiellement à un argumentaire de vente, comme celui-ci :

En d’autres termes, c’est évidemment une publicité – et tout comme beaucoup d’entre nous sautent les publicités lorsque nous le pouvons, nous préférons également sauter les publicités en ligne lorsqu’elles essaient de nous vendre quelque chose. Nous préférons faire nos propres recherches.

Ce qui différencie les annonces Google Local Service des annonces traditionnelles, c’est qu’elles ne ressemblent pas à des annonces. Ce à quoi ils ressemblent est une recommandation d’une entreprise de premier ordre. Cela les rend instantanément plus précieuses et plus fiables que les publicités ordinaires aux yeux des consommateurs.

Une autre façon de voir les choses est qu’ils combinent les avantages de la publicité – le plus important, une place tout en haut du SERP – avec les avantages de la recherche organique.

Différences entre les annonces Google Local Service et les annonces Google ?

Vous savez probablement déjà comment fonctionnent les annonces Google traditionnelles. Pour que votre annonce soit affichée sur le SERP, vous devez enchérir sur les mots-clés que vous avez choisis et battre les autres personnes (ou du moins la plupart d’entre elles) qui enchérissent sur les mêmes mots.

Vous devez gagner votre place pour une annonce de service local Google, mais il n’y a pas de processus d’enchère.

Les autres différences clés sont :

Les annonces Google sont payantes au clic et les annonces Google Local Service sont payantes par prospect. Cela signifie que vous ne payez que lorsqu’un client potentiel vous contacte via l’annonce. Les annonces de service local de Google sont garanties par Google, ce qui signifie que Google remboursera l’argent d’un client s’il n’est pas satisfait. Les entreprises « classent » pour les annonces de service local en fonction du nombre des clients qu’ils servent et leur note moyenne.

Une annonce Google Local Service est un tampon d’approbation de Google et est plus précieuse qu’une annonce PPC traditionnelle.

Comment obtenir une annonce de service local Google pour votre entreprise

Passons en revue les étapes pour obtenir une annonce Google Local Service.

Vérifiez votre éligibilité en accédant à la page d’accueil du service local de Google et en cliquant sur le bouton Démarrer. Créez votre profil Local Ad Services, y compris votre nom, le nom de votre entreprise, les services que vous fournissez et d’autres informations pertinentes. Sachez que vous ne devez énumérer que les services pour lesquels vous avez un permis. Soumettez les documents requis. Étant donné que Google garantit votre travail, vous devez soumettre des copies de vos licences et autres documents. Complétez la vérification des antécédents. Google vérifie vos antécédents et ceux de vos employés. Google paie pour les vérifications des antécédents et le processus est simple. Définissez votre budget publicitaire. Une fois que vous êtes confirmé, vous devrez décider du nombre de prospects que vous êtes prêt à payer pour chaque semaine ou chaque mois et le soumettre à Google.

Une fois que vous avez terminé les étapes, votre annonce apparaîtra contre d’autres fournisseurs de services vérifiés dans votre région.

Si vous pouvez prétendre à une annonce Google Local Service, nous vous recommandons vivement de profiter de leurs avantages. Ils offrent un moyen facile d’obtenir des prospects qualifiés chaque jour.

