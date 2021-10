Annonces pour le changement social – L’Express Financier

Auparavant, des marques comme Tanishq et Surf Excel ont également été trollées en ligne pour des publicités qui nuisaient aux sentiments de certaines sections du public.

Manyavar est la dernière marque à avoir attiré la colère des internautes à cause d’une publicité – désormais diffusée – qui réinvente un rituel de mariage hindou. Auparavant, des marques comme Tanishq et Surf Excel avaient également été trollées en ligne pour des publicités qui blessaient les sentiments de certaines parties du public. Venkata Susmita Biswas interroge trois experts sur les pièges de la défense des causes.

« Les marques ne devraient pas essayer de changer la société »

MG Parameswaran, fondateur, Brand-Building.com

Une marque qui veut avoir un récit social doit être très prudente, car les gens deviennent très sensibles aux actes ou aux initiatives qui pourraient nuire à leur patrimoine et à leurs valeurs. De plus, les médias sociaux permettent aux gens de se plaindre facilement.

Parfois, les marques décrivent inutilement le changement social, alors qu’elles devraient simplement essayer de vendre leurs produits. Dans de telles situations, on se demande si la marque le pense vraiment. Par exemple, State Street Global Advisors, la société qui a commandé la statue de la « Fearless Girl » à Wall Street, s’est avérée payer moins ses cadres féminins que ses collègues masculins. L’entreprise a versé une indemnité de 5 millions de dollars pour les allégations de rémunération inégale de 305 femmes. Au fur et à mesure que les marques choisissent les causes qu’elles veulent épouser, elles doivent s’assurer qu’elles y sont fidèles.

Bien que les marques soient devenues prudentes quant à la communication qu’elles diffusent, les publicités qui peuvent sembler inoffensives à première vue pourraient offenser quelqu’un. Par conséquent, je pense que les marques doivent se concentrer sur la vente de leurs produits et ne pas essayer de changer la société.

« Ne vous positionnez pas pour attirer l’attention »

Russell Barrett, CCO & CEO, BBH India & Publicis Worldwide India

C’est formidable pour les marques de défendre une cause. Cependant, ce faisant, les dépositaires de la marque doivent décider s’ils sont prêts à accepter qu’il y ait également un contrepoint.

Parfois, prendre position sur une question peut confiner à l’appropriation d’un mouvement ou d’une partie de la population. Si une marque qui s’est construite sur des valeurs d’amusement ou de respect des tropes traditionnels, a soudainement un point de vue, elle risque d’être superficielle et de dérouter le public. Une marque peut éviter cela si elle a historiquement eu un point de vue ou a pris l’habitude de susciter des conversations.

De plus, les marques peuvent éviter l’appropriation en soutenant leur campagne marketing par des actions et initiatives alliées vers la même cause qu’elles souhaitent se rallier. Une marque doit croire en la cause qu’elle défend ; sinon, il pourrait être accusé d’appropriation. Prendre position ne doit pas être quelque chose que vous faites pour attirer l’attention, ou parce que c’est « d’actualité », à moins que vous ne soyez également préparé à des réactions négatives.

« La messagerie doit être constante et fréquente »

Indrajeet Mookerjee, associé directeur, dentsuMB

Lorsqu’il s’agit du dynamisme du comportement des consommateurs, il est toujours sage de supposer le type de conversations qui peuvent être déclenchées en raison de certains messages sociaux spécifiques. Il est important de peser le pour et le contre avant de sauter le pas, mais tout aussi important de défendre quelque chose de crucial si besoin est, car c’est ce qui crée une forte association avec le public.

Avec la pénétration d’Internet qui monte en flèche chaque jour qui passe, il est impossible de protéger une section spécifique de l’audience d’un type de message spécifique et de maintenir une campagne fortement ciblée. Cela dit, il est également important d’être clair sur l’objectif de communication lors de sa planification. Nous ne pouvons pas nier les aspects négatifs de la pêche à la traîne, mais en même temps, ces choses ont tendance à déclencher des débats et des conversations sains qui pourraient jouer en faveur de la marque.

Si une marque croit vraiment en une cause particulière et souhaite la défendre, le message doit être constant et fréquent.

