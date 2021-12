Annulation de la conférence musicale Midem – L’avenir est incertain après 55 ans de course

Palais des Festivals et des Conférences de Cannes, siège du Midem. Crédit photo : Timantha102938

Le Midem 2022 a été annulé et les organisateurs ont mis en doute l’avenir de la conférence musicale de 55 ans.

Les supérieurs du Midem ont récemment révélé l’annulation de l’itération 2022 et révélé que RX France (anciennement Reed Midem, il convient de le noter) « a décidé de ne plus continuer à organiser l’événement Midem ». L’événement de quatre jours devait avoir lieu du mardi 7 juin au vendredi 10 de l’année prochaine.

« En raison de la persistance de la pandémie et suite à un bilan de son activité », a écrit l’organisateur de la conférence sur le site du Midem, « RX France a décidé de ne plus organiser les événements du Midem. C’est donc avec regret que nous annulons l’édition Midem 2022, prévue à Cannes du 7 au 10 juin 2022.

« Par ailleurs, RX France et la ville de Cannes sont en discussions exclusives et avancées pour que cette dernière reprenne la marque Midem. Plus de nouvelles à ce sujet viendront en temps voulu », conclut le bref communiqué. Au moment de la rédaction de cet article, les responsables du gouvernement cannois n’avaient pas abordé ces « discussions avancées » sur le site Internet de la ville ou sur les réseaux sociaux.

Autrefois l’une des plus grandes conférences musicales au monde, le Midem a subi un déclin important au milieu de la chute numérique de l’industrie dans les années 2000. Contrairement à l’ensemble de l’industrie musicale, cependant, la fonction coûteuse du sud de la France ne s’est jamais vraiment rétablie, et il semble possible que les retombées économiques dévastatrices de COVID-19 aient définitivement mis fin à l’événement.

Sur ce front, Pollstar a signalé que l’annulation du Midem s’étendait également au Midem Africa de la conférence (dont l’édition inaugurale a eu lieu cet été), au Midem Latin America Forum et au Midem Digital. Inutile de dire que les itérations numériques relativement faciles à organiser de l’événement ont également été mises de côté ne semble pas de bon augure pour un retour potentiel du côté physique.

Plus généralement, les restrictions COVID-19 ont infligé des dommages financiers sans précédent dans l’espace de divertissement en direct basé sur la foule, y compris pour les salles indépendantes, les promoteurs, les festivals et les artistes eux-mêmes. Des défis continus existent pour les professionnels – avec un accent sur les musiciens, les petites salles et certains festivals qui ont été suspendus pendant deux années consécutives.

En avril, SXSW a obtenu un investissement « vital » – avant d’intenter une action en justice contre sa compagnie d’assurance en octobre, le même mois au cours duquel une étude a révélé que le secteur nocturne britannique avait perdu près de 400 000 emplois au milieu de la pandémie. Le chiffre comprenait 86 000 postes spécifiquement dans «l’économie culturelle» nocturne, englobant les concerts et autres divertissements axés sur la foule.