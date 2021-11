Annulation de la peine qui a acquitté le gardien de Saragosse Álvaro Ratón d’une agression sexuelle à Ourense

29/11/2021

Le tribunal provincial d’Ourense a annulé la condamnation qui a acquitté le footballeur de Saragosse pour agression sexuelle Álvaro López Ratón et ordonne au juge de rendre une résolution sur certains événements survenus à O Carballiño dans la nuit de San Xoán en 2018.

L’audience examine ainsi un appel présenté par le parquet, alors que le parquet n’avait pas fait appel de la condamnation, signée en février de cette année. « Nous procédons à l’annulation de la sentence prononcée, le renvoi des dossiers au tribunal d’instance afin qu’il puisse procéder à une nouvelle condamnation dans laquelle il procède à l’évaluation des éléments de preuve omis », lit-on dans la décision de justice.

L’avocat de la victime présumée, José Manuel García Sobrado, avait soutenu que le juge avait engagé & rdquor; violations procédurales & rdquor; parmi lesquelles elle indiquait l’« incorporation au récit de faits avérés de référés non soumis à contradiction au procès & rdquor; et « compte des faits et fondement de la décision qui s’écarte irrationnellement du résultat de la preuve pratiquée en justice & rdquor ; », atteinte au droit à une protection judiciaire effective, à la motivation et à un juge impartial & rdquor ;.

Une autre raison de contestation était due à « une erreur dans l’appréciation de la preuve & rdquor ; et indique par rapport aux faits avérés que « manque de spécificité des faits (ou absence de description détaillée des faits) dans le jugement & rdquor ;. Pour l’audience, « L’examen de la déclaration de la victime comme preuve de l’accusation montre une motivation insuffisante, dans la mesure où le juge du procès ne procède pas à l’appréciation de la preuve à charge constituée par les dépositions des témoins de référence et de l’expert pratiqué ».