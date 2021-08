Annulation de Nuremberg | Rapport SGT ⋆ 10z viral

par Pennel Bird, penseur américain :

Le Dr Josef Mengele est l’un des vrais monstres de l’histoire. Ses expériences médicales profondément diaboliques sur les Juifs, les handicapés, les handicapés mentaux et d’autres déplorables du Troisième Reich sont la substance de rêves de fièvre noire. Combinant des éléments disparates d’idéologies pernicieuses, notamment l’eugénisme, l’antisémitisme, la pureté raciale et l’idéal allemand du lebensraum (« espace pour vivre »), ce qui est finalement devenu le nazisme a informé l’éthique d’Hitler alors qu’il accédait au pouvoir. Sa weltanschauung maligne s’est finalement fondue dans la solution finale.

La vision infernale d’Hitler s’est rapidement métastasée pour infecter les systèmes de croyances des nazis de haut niveau. Entre autres atrocités, Mengele a utilisé des injections pour tenter de changer la couleur des yeux de ses « patients » en bleu pour les rendre plus aryens. Lorsque ces expériences ont mal tourné, le diabolique MD a fait preuve d’un penchant pour le « rangement ». Une personne a témoigné avoir vu le docteur diabolique tuer quatorze paires de jumeaux en une nuit avec des injections de chloroforme au cœur afin de faire des observations post-mortem comparatives.

Après que les Alliés aient gagné la guerre, les procès de Nuremberg ont été convoqués pour évaluer l’ampleur étonnante de la tragédie humaine telle qu’elle a été écrite par Hitler et ses sbires et punir leurs actes. La cruauté et la dépravation de Mengele et d’autres, y compris Adolf Eichmann, ont choqué le monde, étaient presque incalculables et ont par la suite inspiré l’établissement du Code de Nuremberg – qui a été tacitement approuvé par presque toutes les nations de la terre.

Les dix points du Code de Nuremberg pour l’expérimentation humaine sont les suivants :

Le consentement volontaire du sujet humain est essentiel. Cela signifie que la personne concernée doit avoir la capacité juridique de donner son consentement ; doit être situé de manière à pouvoir exercer le libre choix, sans l’intervention d’aucun élément de force, de fraude, de tromperie, de contrainte, de trop grande portée ou de toute autre forme ultérieure de contrainte ou de coercition ; et devrait avoir une connaissance et une compréhension suffisantes des éléments du sujet en cause, pour lui permettre de prendre une décision éclairée et éclairée. Ce dernier élément exige qu’avant l’acceptation d’une décision affirmative par le sujet expérimental, il lui soit fait connaître les effets sur sa santé ou sa personne, qui peuvent découler de sa participation à l’expérience. L’expérience doit être telle qu’elle donne des résultats fructueux pour le bien de la société, impossibles à obtenir par d’autres méthodes ou moyens d’étude, et non aléatoires et inutiles par nature. L’expérience doit être conçue de cette manière et basée sur les résultats de l’expérimentation animale. L’expérience doit être menée de manière à éviter toutes souffrances et blessures physiques et mentales inutiles. Aucune expérience ne doit être menée lorsqu’il y a une raison a priori de croire que la mort ou des blessures invalidantes se produiront. Le degré de risque à prendre ne doit jamais dépasser celui déterminé par l’importance humanitaire du problème à résoudre par l’expérimentation. Des préparations appropriées doivent être faites et des installations adéquates doivent être fournies pour protéger le sujet expérimental contre des possibilités même lointaines de blessure, d’invalidité ou de décès. L’expérience ne doit être menée que par des personnes scientifiquement qualifiées. Le plus haut degré de compétence et de soin devrait être requis à toutes les étapes de l’expérience de ceux qui mènent ou s’engagent dans l’expérience. Au cours de l’expérience, le sujet humain devrait être libre de mettre fin à l’expérience s’il a atteint l’état physique ou mental où la poursuite de l’expérience lui semble impossible. Au cours de l’expérience, le scientifique responsable doit être prêt à mettre fin à l’expérience à n’importe quel stade, s’il a des raisons probables de croire, dans l’exercice de la bonne foi, de la compétence supérieure et du jugement prudent requis de lui qu’une poursuite de l’expérience est susceptible d’entraîner des blessures, une invalidité ou la mort du sujet expérimental.

Tous les vaccins COVID d’urgence autorisés par la FDA n’ont pas encore été approuvés et sont expérimentaux, car ils n’ont subi aucun essai de sécurité à long terme. Les données de sécurité sont partiellement collectées en temps réel au fur et à mesure que les événements indésirables sont signalés au VAERS. Les principes du Code de Nuremberg s’appliquent ici car ces vaccins sont – par définition – une expérience médicale administrée dans le monde entier.

Compte tenu de cela, la déclaration explicite dans #1 que les sujets ne sont pas soumis à la coercition soulève la question : la menace de perdre son emploi, de ne pas pouvoir aller à l’université, ou de ne pas pouvoir voyager ou assister à un événement en direct constitue-t-elle une coercition ? Le président des États-Unis exhortant les Américains à « se faire tirer dessus » puis menaçant d’envoyer des émissaires de porte à porte pour « l’encourager » constitue-t-il de la coercition ? Est-ce de la coercition d’établir deux Amériques dans lesquelles une moitié qui choisit la vaccination évite les masques et se déplace librement, tandis que l’autre moitié doit rester masquée et voir ses libertés essentielles proscrites ?

Plus loin dans #1, le texte indique explicitement que le sujet doit être mis au courant des « effets sur sa santé ou sa personne ». C’est ce qu’on appelle le consentement éclairé : les patients doivent être pleinement conscients des dangers potentiels d’un acte médical conforme au serment d’Hippocrate. Il y a eu de nombreux rapports d’événements indésirables liés aux vaccins COVID, notamment la paralysie de Bell, des convulsions, des caillots sanguins, une inflammation cardiaque et la mort. Combien de personnes lisant ceci qui ont reçu le vaccin se sont fait expliquer ces effets secondaires potentiels avant de se faire piquer ? Combien ont obtenu un consentement éclairé ?

Le deuxième point dicte que l’expérience (vaccin COVID) “devrait être ainsi conçue et basée sur les résultats de l’expérimentation animale”. Dans une rupture alarmante avec des décennies de convention, les essais sur les animaux de Pfizer et Moderna ont été menés en même temps que les essais sur l’homme. Les essais sur les humains n’étaient pas le résultat d’essais sur les animaux, donnant aux fabricants une chance de faire des ajustements de sécurité, ce qui constitue une violation du Code de Nuremberg.

Le cinquième point stipule qu’aucune expérience (le vaccin expérimental dans ce cas) ne doit être administrée s’il y a des raisons de croire qu’elle pourrait causer une blessure invalidante ou la mort. Avec plus de 400 000 événements indésirables et 9 000 décès non confirmés dus aux vaccins COVID signalés au VAERS, y a-t-il des raisons de croire que les vaccins COVID violent le Code de Nuremberg d’une autre manière encore ?

Le huitième point souligne le « plus haut degré de compétence et de soins » par des « personnes scientifiquement qualifiées » lors de l’administration du vaccin. Les pharmaciens correspondent-ils à ce profil? Est-ce que les infirmières scolaires? Qu’en est-il des gens qui piquent les gens qui circulent dans les cliniques au volant? Le fait qu’ils bénéficient tous d’une protection totale contre la responsabilité civile en cas de blessure et de décès dus au vaccin donne-t-il à réfléchir ?

Le dernier point souligne que l’agent d’administration doit faire preuve de prudence dans l’accomplissement du serment d’Hippocrate en mettant fin au traitement s’il y a des raisons de croire qu’un traitement ultérieur pourrait causer « des blessures, une invalidité ou la mort ». Il existe d’innombrables histoires de personnes ayant eu une réaction indésirable au premier des deux coups – mais étant quand même encouragées à continuer avec le deuxième coup. Beaucoup de ces malheureux ont subi des blessures débilitantes à vie – ou la mort – après le deuxième vaccin. Pendant ce temps, les cas de médecins ou de travailleurs de la santé faisant preuve de prudence et déconseillant le deuxième coup pour ces patients vulnérables sont extrêmement rares.

Il est de plus en plus clair que les puissants principes et préceptes du Code de Nuremberg ont été bafoués, voire décimés, par ceux qui cherchent à imposer les vaccins COVID sur chaque personne sur Terre. Au premier rang de celles-ci figure la mise en garde contre la coercition. Ceux qui résistent à l’idée anti-américaine et anti-humaine d’un traitement médical unique sont des combattants de la liberté pour le droit évident et inhérent de choisir eux-mêmes. Que cela ne va plus de soi est profondément alarmant.

