Annulation du GP du Japon “très triste” pour la paire AlphaTauri · .

Les pilotes AlphaTauri à moteur Honda Yuki Tsunoda et Pierre Gasly sont profondément déçus par l’annulation de la course à domicile de leur motoriste.

Tsunoda, qui a été soutenu par Honda et devait commencer son premier grand prix à domicile sur la piste, a déclaré qu’il était “vraiment déçu” d’apprendre que la course avait été annulée. Cependant, avec l’augmentation des taux de Covid-19 au Japon après les Jeux olympiques de Tokyo, Tsunoda a déclaré que le développement n’était pas tout à fait inattendu.

« La situation du Covid [is] devient un peu mauvais », a déclaré Tsunoda. « J’entendais du gouvernement ou du personnel de la F1 que si ça allait mal, [there’s a] de fortes chances qu’il soit annulé. Et c’est arrivé.

Tsunoda a couru pour la dernière fois sur le circuit de Suzuka en 2018. “J’avais vraiment hâte, surtout de conduire devant les fans japonais et aussi de conduire à Suzuka”, a-t-il déclaré.

“La dernière fois que j’ai piloté, c’était en Formule 4. J’avais vraiment hâte, de ressentir la différence entre la Formule 4 et la Formule 1. C’est un peu triste mais c’est comme ça.”

La course aurait été la dernière apparition à domicile de Honda avant son retrait de la Formule 1 à la fin de la saison. Le coéquipier de Tsunoda, Gasly, a une longue association avec le Japon, ayant couru dans la série Super Formula japonaise en 2017 et utilisé les moteurs F1 de Honda pendant la majeure partie de sa carrière.

Il a dit qu’il était “vraiment triste” que la course ait été annulée “parce que le Japon est, avant tout, l’endroit que j’aime.

« Grâce à l’histoire et au fait d’y vivre depuis un certain temps et d’être un pilote Honda, le soutien que j’y ai reçu a toujours été incroyable. Et surtout cette année étant la dernière année de Honda, avant la pause, je parlais en fait avec des membres de l’équipe, mes amis et ma famille, à quel point j’étais excité à l’idée d’y retourner après que nous l’avons raté l’année dernière.

Mais l’annulation de la course n’avait pas non plus surpris Gasly.

“Je savais en quelque sorte qu’il se passait quelque chose, surtout avec les Jeux olympiques, les gens attendaient de voir comment les Jeux olympiques se dérouleraient”, a-t-il déclaré. “Et quand j’ai appris la nouvelle, j’étais évidemment très, très triste et aussi déçu pour Honda de ne pas pouvoir organiser une sorte de dernière célébration tous ensemble avec les gens qui nous ont soutenus pendant tant d’années.

« Nous allons toujours y aller à l’avenir, j’en suis sûr, mais cela aurait été bien d’avoir une dernière célébration en tant que pilote Honda avec Honda et au Japon. C’est donc une très triste nouvelle.

