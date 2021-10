Annule la loi sur la sédition et les éléments offensants de l’UAPA, exhorte le juge à la retraite Rohinton Nariman à la Cour suprême

Le juge Nariman a qualifié la Loi sur les activités illégales (prévention) de législation draconienne. (Photo : YouTube/AbhishekManuSinghvi)

La loi controversée sur la sédition fait à nouveau les manchettes avec l’ancien juge de la Cour suprême, Rohinton Nariman, exhortant le tribunal suprême à abroger l’article 124A du Code pénal indien qui criminalise la sédition et les parties offensantes de la loi de 1967 sur les activités illégales (prévention). S’exprimant lors d’une réception organisée par le Viswanath Pasayat Memorial Committee, le juge Nariman a déclaré que la plus haute juridiction ne devrait pas laisser au Parlement le soin de supprimer ces lois.

Il a exhorté le tribunal suprême à utiliser ses pouvoirs de contrôle judiciaire pour abroger la loi afin d’aider les citoyens à respirer plus librement. Il a dit que les gouvernements vont et viennent et que la Cour suprême devrait donc annuler ces lois.

Le juge Rohinton Nariman a également souligné que la sédition n’était pas présente à l’origine dans la version finale du Code pénal indien (IPC) préparé par Lord Thomas Babington Macaulay, bien qu’elle soit présente dans la version préliminaire, a rapporté Bar and Bench. Il a ajouté que le gouvernement britannique a utilisé la loi pour faire taire les combattants de la liberté.

L’ancien juge de la Cour suprême a également déclaré que la loi sur la sédition faisait partie de l’exception à la liberté d’expression en vertu du projet d’article 19 de la Constitution et avait été retirée de la Constitution après avoir été longuement débattue. Il a ajouté que bien qu’il ait été supprimé de la Constitution, mais qu’il reste dans le Code pénal indien.

Le juge Nariman a qualifié la Loi sur les activités illégales (prévention) de législation draconienne. « L’UAPA est une loi draconienne car elle n’a pas de caution anticipée et a un minimum de 5 ans d’emprisonnement. Cette loi n’est pas encore sous scanner. Cela aussi doit être examiné en même temps que la loi sur la sédition », a déclaré Bar and Bench, le citant.

Il a déclaré que ces deux lois ont un effet dissuasif sur les journalistes et doivent être examinées par la plus haute juridiction.

En juillet de cette année, la Cour suprême avait constaté que la loi sur la sédition était détournée et avait demandé s’il était encore nécessaire de recourir à la loi coloniale.

