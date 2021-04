Annuler Jeopardy? Les gens paniquent pour ‘White Power Sign’ sur ‘Jeopardy’ ⋆ .

Le prochain sur le bloc de culture d’annulation semble être le jeu télévisé de longue date Jeopardy. Pourquoi? Parce qu’un concurrent a osé lever trois doigts en l’air. Malheureusement, nous n’inventons pas cela.

Le 28 avril, plus de 450 anciens concurrents de Jeopardy ont attiré l’attention sur ce qu’ils considéraient comme un geste de la main «suprémaciste blanc» fait par le champion de trois jours Kelly Donahue lors de l’épisode de mardi. Le grief prétend:

Il a tenu son pouce et son index ensemble avec ses trois autres doigts étendus et la paume tournée vers l’intérieur, et il a tapoté sa poitrine. Cela, intentionnel ou non, ressemblait de très près à un geste qui a été coopté par des groupes de pouvoir blanc, des groupes de droite alternative et un groupe anti-gouvernemental qui se fait appeler les Trois Pour Cent.

Comme Donahue lui-même l’a expliqué plus tard (et la lettre le reconnaît), ce symbole était évidemment une référence à son troisième jour en tant que champion alors qu’il faisait un geste avec un et deux doigts lors de ses jeux précédents. Il a souligné qu’il n’y avait «pas d’agenda caché ou de malveillance derrière» et s’il gagnait à nouveau «vous auriez été traité avec un 4.» Bien sûr, ce bon sens était toujours perdu pour les masses car Donahue a été contraint de supprimer son précédent message et de revenir avec des excuses rampantes sur Facebook. Les producteurs de Jeopardy à l’heure actuelle n’ont pas encore fait de commentaire.

La lettre accuse également Donahue d’avoir utilisé une «insulte» en faisant référence au mot «Gypsy» en réponse à un indice sur l’épisode de lundi. Une fois de plus, alors que la lettre reconnaît également que cela ne semble pas avoir été fait avec malice, les anciens insistent sur le fait que l’émission doit le dénoncer et la «désavouer» ou être étiquetée comme sectaire en déclarant:

Nous ne pouvons pas défendre la haine. Nous ne pouvons pas rester à côté de la haine. Nous ne pouvons pas rester sur scène avec quelque chose qui ressemble à de la haine. Nous avons honte d’être associés à des marques et à des identités qui souffrent de la souillure de déclarations et d’actions haineuses – en particulier si elles ne sont pas contestées par ceux qui sont au sommet.

Depuis que la Ligue anti-diffamation a cédé au canular de 4chan selon lequel les suprémacistes blancs ont coopté le geste de la main OK, les guerriers paranoïaques de la justice sociale ont qualifié de raciste toute utilisation inoffensive de ce geste autrefois international. Peu importe qu’avant 2019, personne n’avait de problème avec cela. Qu’importe que ni Jeopardy ni ses concurrents n’aient même montré un soupçon de soutien à la suprématie blanche. Si vous n’êtes pas d’accord avec cela, vous «défendez la haine».

Que le disque montre que même si vous faites quelque chose de complètement innocent comme tenir trois doigts, il suffit de quelques poignées Twitter en colère pour vous étiqueter comme un partisan de la suprématie blanche, même pour un incontournable de la télévision comme Jeopardy.