Annuler la culture cible les noms d’oiseaux ⋆ 10z viral

Ceux qui pensent que les noms d’oiseaux renforcent les préjugés sont devenus fous de corbeau de cigogne.

ancel culture est de retour, et cette fois, ils viennent après. . . des oiseaux? Attention, moineau de Bachman. Parce que vous avez été nommé d’après un ministre luthérien du XIXe siècle ayant des liens avec l’esclavage, vous pourriez perdre votre nom. Plus de 140 espèces d’oiseaux d’Amérique du Nord portent des noms éponymes, du colibri d’Anna à la paruline de MacGillivray, mais certains membres de la communauté des ornithologues amateurs, tels que Bird Names for Birds, récemment fondé, sont déterminés à voir ces types de noms complètement déracinés. Comme c’est rafraîchissant de savoir que parce que nous avons résolu tous les autres problèmes urgents du monde, la seule chose que nous…