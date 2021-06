Annuler la culture détruit la carrière de Kelly Stewart, analyste de paris ESPN ⋆ 10z viral

Il y a un mois, ESPN a annoncé l’embauche de son nouvel analyste de paris Kelly Stewart comme quelqu’un « apportant son expérience unique en tant que l’un des principaux handicapeurs de l’industrie … ». Avant même de commencer le travail, Stewart est parti. ESPN a succombé à la foule de Twitter et l’a annulée pour des tweets en colère de 2012.

Kelly AKA “Vegas” Stewart a fait sa marque en tant qu’analyste de paris pour le blog sportif Bleacher Report, WagerTalk.com et le Las Vegas Review-Journal. Elle a récemment été embauchée pour un rôle dans l’émission The Daily Wager, mais n’avait même pas commencé à travailler avant de tirer un feuillet rose d’ESPN.

Les trolls de Twitter ont miné le compte de réseau social de Stewart et ont trouvé des réponses de colère qu’elle avait publiées aux critiques des femmes travaillant dans les médias sportifs. Elle dit maintenant que les mots qu’elle a utilisés il y a neuf ans «sont inacceptables et blessants, mais je ne peux pas m’excuser pour les attaques vicieuses que moi, et tant d’autres personnalités féminines, subissent de la part de trolls anonymes en ligne.

“J’aurais aimé qu’ESPN veuille me soutenir, en particulier parce que j’avais déjà été suspendu pour ces Tweets par une autre société il y a plusieurs années, mais je ne peux pas contrôler leur décision”, a écrit Stewart. “Je peux seulement dire que je suis désolé pour la personne que j’étais et certaines des erreurs que j’ai commises dans ma jeunesse.” Sa déclaration complète peut être lue ici.

Clay Travis, d’Outkick, a inculpé la foule d’annulation pour leurs propres insuffisances, déclarant :

« Les utilisateurs de Twitter qui ont fait des histoires en taguant ESPN et plusieurs des talents d’extrême gauche d’ESPN ne sont pas offensés par les tweets de Stewart, vieux de neuf ans. Ils ont vu une opportunité. Une opportunité d’importance. L’occasion de faire entendre leur voix. … “Appelez cela annuler la culture, appelez cela ruiner la vie, c’est un mouvement pour que ceux qui sont les plus insatisfaits de leur propre vie se sentent importants.”

Travis a déclaré que si les gens criaient assez fort et utilisaient des mots chargés comme « homophobe » et « raciste », « votre indignation pourrait faire la différence ». Et détruire la carrière de quelqu’un. C’est pathétique pour la foule de Twitter de rechercher de vieux tweets et de faire tomber quelqu’un, a-t-il déclaré. Nous le voyons aux moments les plus opportuns – lors du repêchage de la NFL, lorsque quelqu’un lance un bon match ou lorsqu’une personne est embauchée pour un poste de premier plan. C’est souvent quelqu’un qui n’est pas d’accord avec l’agenda LGBT qui s’attire la colère d’annuler la culture.

Travis dit que la culture d’annulation concerne également les personnes qui «ont discrètement honte de leur passé». Ils sont à la pointe de la culture de l’annulation toxique, dans une « quête égoïste pour ruiner des vies. Ils ne s’arrêtent pas. Leur passé ne peut pas être effacé, alors ils essaient de manière proactive d’effacer votre avenir.

L’application sélective de la culture d’annulation par ESPN est très inquiétante. Il y a quelques mois, le diffuseur Mark Jones a utilisé Twitter pour célébrer la mort de Rush Limbaugh d’un cancer du poumon. Jones est noir et a établi des références de gauche. Il a été promu par ESPN réveillé. Stewart est blanche, n’a pas de pedigree d’extrême gauche et elle est partie. Cela ne devient pas plus compliqué que cela.

Quelqu’un est-il intéressé à remplacer Stewart en tant qu’analyste de paris chez ESPN ? Toute personne dont l’histoire des médias sociaux comprend des remarques haineuses sur les conservateurs a une longueur d’avance sur la concurrence.